Visita notturna alla scoperta di Tiziano con Angelo Floramo

Inizio positivo per la mostra "Tiziano tra Venezia e Spilimbergo", incentrata sul ritorno nella cittadina mosaicista dopo 500 anni del ritratto realizzato nel 1534 dal grande maestro cadorino su commissione del ricco mercante veneziano Zuan Paolo da Ponte. Dopo il primo fine settimana, la mostra si avvia a superare quota mille visitatori, anche grazie alla prima speciale apertura notturna.



Infatti venerdì 8 ottobre alle 20.30 a Palazzo Tadea si terrà "Notti in mostra": il professor Angelo Floramo, scrittore ed esperto del Rinascimento friulano, ripercorrerà i luoghi legati ai protagonisti della mostra, con partenza da Palazzo Tadea passeggiando per le vie di Spilimbergo. Sarà presente anche il curatore della mostra Federico Lovison. In collaborazione con Ecomuseo Lis Aganis, progetto Passiparole. Prenotazioni: www.ecomuseolisaganis.it/eventi



La mostra è aperta a Palazzo Tadea fino al 31 ottobre 2021 tutti i giorni (orario 10-13 - 14.30-19) con ingresso gratuito avendo con sé il Green pass.



DESCRIZIONE DELLE MOSTRA

Da segnalare pure altre passeggiate e tour guidati. Il 9 ottobre passeggiata in città e visita alla mostra con gli Accoglitori della Città di SpilimbergoIl 10 ottobre tour guidato in città e visita alla mostra con le guide turistiche di PromoTurismoFVG. Tutte gratuito prenotandosi all'ufficio turistico 0427 2274 - iat@comune.spilimbergo.pn.itIl dipinto di Tiziano, maestro assoluto del Rinascimento è al centro della rassegna in dialogo con opere uniche provenienti da importanti collezioni private, che affiancano e arricchiscono il percorso espositivo.La mostra espone il Ritratto di Zuan Paolo da Ponte, dipinto ritrovato dopo alterne vicende negli Stati Uniti d’America, è tornato in Italia nel 1998 grazie agli attuali proprietari, gli antiquari Scarpa. Durante le operazioni di restauro è riemersa un’iscrizione che ha consentito di riconoscere nel personaggio raffigurato il mercante Zuan Paolo da Ponte, vissuto tra Venezia e Spilimbergo nel Cinquecento.Questo fortunato ritrovamento ha riacceso l’interesse verso una figura poco nota, ma capace, attraverso i suoi Memoriali (in mostra anch’essi ), di riportarci tra le immagini, gli odori e i colori di un’affascinante Venezia rinascimentale. Nel 1538 Zuan Paolo si trasferì a Spilimbergo per seguire la figlia Giulia, madre di Irene, giovane amante della musica e delle arti.A Palazzo Tadea, per l’occasione, saranno pure esposte le copie dei Ritratti di Emilia e Irene di Spilimbergo, i cui originali sono conservati alla National Gallery of Art di Washington.Nelle stesse sale si potranno eccezionalmente ammirare due tra i preziosissimi Codici miniati del pittore udinese Giovanni de Cramariis per la chiesa di Santa Maria Maggiore, confezionati tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. I corali, autentici tesori d’arte e di pregevoli miniature, sono conservati nel locale archivio parrocchiale e vengono mostrati al pubblico dopo quasi quarant’anni dall’ultima esposizione ufficiale a Spilimbergo.