Visite festive al Castello di Duino

In occasione del periodo di festività il Castello di Duino comunica le aperture al pubblico.

Venerdì 31 sarà aperto dalle 9.30 alle 13; sabato 1 gennaio chiuso; domenica 2 aperto dalle 9.30 alle 16; lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio l’orario di apertura sarà dalle 9.30 alle 13; giovedì 6 gennaio aperto dalle 9.30 alle 16 e venerdì 7 dalle 9.30 alle 13.

Dall’8 gennaio il Castello sarà aperto solo nei fine settimana (sabato e domenica) con il consueto orario dalle 9.30 alle 16. Per l’ingresso non è richiesta la prenotazione e si seguono le regole vigenti in materia di Covid.

Per informazioni e delucidazioni circa orari e prenotazioni per visite guidate si prega di telefonare allo 040/208120 o scrivere una mail a visite@castellodiduino.it