Visite guidate a 'Edison, l’uomo che inventò il futuro'

A Malnisio, all’ex centrale idroelettrica Pitter, è possibile visitare la mostra 'Edison, l’uomo che inventò il futuro'. Grande l’affluenza durante le giornate festive e dell’apertura straordinaria del 26 dicembre, grazie anche alla possibilità di visita guidata con il collezionista John Paul Kurdyla, uno dei maggiori al mondo.

Molti i reperti, i documenti e le fotografie esposti negli spazi interni della centrale, accessibili tutti i fine settimana fino al 26 giugno. Lo studio Eupolis ha quindi deciso di pianificare, nelle stesse giornate di apertura della mostra, una serie di visite con accompagnatori per raccontare nel dettaglio le invenzioni e le intuizioni che hanno cambiato per sempre il nostro modo di vivere.

Un’esperienza unica di apprendimento per adulti e ragazzi, che può essere vissuta tutti i weekend alle 16 a un prezzo intero di 6,50 euro o, per gli under 12 e over 65, di 5,50.

La mostra, organizzata dal Comune di Montereale Valcellina con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è aperta tutti i sabati e le domeniche secondo i seguenti orari: sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Il costo del biglietto è di 4 euro, ridotto 3 euro.

L’accesso è consentito solamente a chi è provvisto di Green Pass rafforzato.

Ulteriori informazioni sulla mostra e prenotazioni qui

Per seguire la mostra su Facebook e Instagram: @centralepittermalnisio