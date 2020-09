Visite guidate alla mostra su Jan Palach

Sabato 12 settembre, alle ore 10:00 e alle ore 11:00, sono in programma due visite guidate alla mostra "Jan Palach. La vita, il gesto, la morte", organizzata dal Punto Giovani - Campoformido, presieduto da Diego Compagnoni, e dall'Università Senza Età - Città del Trattato, da poco retta da Antonella Baisero.

A condurre i visitatori tra la ventina di pannelli realizzati dall'Università Carolina di Praga e ora esposti, dopo alcune prestigiose tappe, a Campoformido presso la Sala Geatti, sarà Tiziana Menotti, slavista e traduttrice dell'omonimo volume, la prima biografia di Jan Palach in italiano, opera di Jiri Lederer. Il libro è stato presentato durante l'inaugurazione svoltasi il 28 agosto con la partecipazione del Console Onorario della Repubblica Ceca Paolo Petiziol.

I posti sono limitati ed è per cui consigliata la prenotazione scrivendo a: universitasenzaeta@yahoo.it. Informazioni telefonando allo 0432 - 652376 o 366-2502527.