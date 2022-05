Visite guidate alla mostra su Lucio Saffaro

Anche nel mese di maggio tre occasioni da non perdere per scoprire la mostra su Lucio Saffaro con una visita guidata gratuita. Il 13 maggio alle 17.00, il 14 e il 15 maggio alle 11.00 al Magazzino 26 del Porto Vecchio sarà possibile approfondire la vita e le opere del pittore, scrittore, poeta e scienziato triestino.



Quasi 90 opere pittoriche e grafiche di Saffaro (Trieste 1929 – Bologna 1998) restituiscono al pubblico un’immagine completa della ricerca dell’artista e matematico, in particolare quella sulla determinazione di nuovi poliedri, forme geometriche attraverso le quali ha affrontato lo stretto legame fra arte e scienza.



La mostra è promossa dalla Fondazione Lucio Saffaro con il Comune di Trieste, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia ed è organizzata da Villaggio Globale International. Le visite guidate alla mostra sono a cura dall'Immaginario Scientifico.



È necessaria la prenotazione: www.mostrasaffarotrieste.com