Visite guidate alla scoperta dei ricami delle Orsoline

Per tutto il mese di gennaio, ogni sabato e domenica alle 16 e giovedì 6 gennaio, sarà possibile visitare la mostra “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline”, accompagnati gratuitamente da una guida.



La prenotazione è obbligatoria, scrivendo una mail a didatticamusei.erpac@regione.fvg.it oppure telefonando al numero 348 1304726. Oltre le 15 persone non saranno accettate altre prenotazioni.



Ingresso a pagamento, visita guidata gratuita. Per maggiori informazioni: www.musei.regione.fvg.it