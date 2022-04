Visite guidate con l'artista: Juanjo Guarnido al Paff!

Mentre riecheggia ancora in città l'onda dell'entusiasmo dei tanti che hanno partecipato all'opening della mostra con le spettacolari scenografie immersive e il bagliore dell'acquerello sulle tavole originali esposte, PAFF! offre l’opportunità unica ed esclusiva per conoscerne dal vivo lo straordinario autore: giovedì e venerdì Juanjo Guarnido sarà ospite al Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone. Per l’occasione, è prevista un’apertura straordinaria serale della mostra “BLACKSAD – I colori del noir” giovedì 14 aprile alle 20.30 in replica il giorno successivo, venerdì 15 aprile alle 18. Per entrambe le serate, i partecipanti avranno anche l’opportunità di ammirare Guarnido in una performance di disegno live. Le visite guidate saranno un’esclusiva opportunità per le prime 30 prenotazioni a visita che si registreranno attraverso il form presente nel sito www.paff.it.



Non soltanto Guarnido: la visita dell’artista spagnolo sarà arricchita anche dalla partecipazione di altri nomi di primo piano del fumetto internazionale, che hanno confermato la loro presenza alle visite. Si tratta di Luca Raffaelli (scrittore, sceneggiatore, giornalista, grande esperto di animazione e fumetto), del serbo Gradimir Smudja ed Enrico Marini (entrambi fumettisti), Bernard Mahe (responsabile di Galerie Du 9eme Art, Parigi) e Giulio De Vita, fumettista e direttore artistico di PAFF!La mostra si snoda negli spazi espositivi di villa Galvani attraverso 130 tavole e illustrazioni anche di grande formato, tutte originali, in un sorprendente allestimento attraverso il quale si potrà ammirare la spettacolare maestria dell’autore spagnolo, capace di costruire un mondo fatto di bar fumosi, poker e biliardo, femmine fatali e altri animali pericolosi. Ma non soltanto Blacksad: a Pordenone sono esposte anche opere tratte da Sorcelleries, Voyageur e Nelle Indie perigliose.L’autore. Il talento di Juanjo Guarnido ha attraversato rapidamente i confini internazionali. Nato a Granada nel 1967, si specializza in pittura a Madrid e in Francia, approdando poi con successo negli Stati Uniti. L’apice della notorietà giunge con la pubblicazione della serie di Blacksad, dal nome del protagonista, con la importante collaborazione ai testi di Juan Díaz Canales. Prima della nascita di questa strepitosa saga, Guarnido ha lavorato per i Walt Disney Studios, rivoluzionando e modernizzando lo stile grafico in film come Il gobbo di Notre Dame, Hercules, Atlantis. In particolare, il suo fondamentale contributo è stato in qualità di capo animatore del personaggio Sabor in Tarzan.