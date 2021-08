Vita (e morte) del campione ostinato

“Kobe. La meravigliosa, incredibile e tragica storia del Black Mamba”: si chiama così l’ultimo libro di Simone Marcuzzi, nato a Pordenone nel 1981. Dopo l’esordio di “Vorrei star fermo mentre il mondo va”, lo scrittore ci racconta una storia molto avvincente di cui forse ci eravamo dimenticati. Questo libro, edito da Piemme, ripercorre infatti la straordinaria e drammatica vita di Kobe Bryant giocatore professionista dell’Nba.

Da dove è nata l’idea di scrivere un libro proprio su Kobe Bryant?

“Quando scrissi ‘24 secondi’ raccontai una fittizia biografia di un personaggio inventato che doveva essere il primo giocatore italiano dell’Nba, scritto in prima persona e, così, quando i miei agenti mi chiesero di scriverne un’altra su Kobe, accettai”.

Com’era la sua personalità?



“La spiego per punti. L’ossessività per il basket: perché lui si allenava sempre al massimo. Un altro aspetto è la sua grande immaginazione, perché come ogni giocatore immagina il proprio futuro prima di viverlo. E come ultimo aspetto: la sua competitività”.“Un aspetto che mi ha molto incuriosito è la sua mentalità, ovvero la fiducia in sé stesso, a prescindere da quello che succede. Un altro aspetto è la sua passione per le storie. Infatti, ha voluto tramandare le sue emozioni per lo sport attraverso racconti che potessero servire poi a ispirare i giovani. Ed è una azione molto bella”.“Secondo me sì perché una persona che riesce a perseguire i suoi obbiettivi nonostante tutto è sicuramente motivo di ispirazione. L’altro aspetto è assolutamente la sua dedizione nello sport, grande esempio per i giovani”.

Black Mamba dai successi alla tragedia finale

Non ancora diciottenne, Kobe Bryant nel 1996 si dichiara eleggibile per il Draft Nba desideroso di passare tra i professionisti senza frequentare il college: a sceglierlo, come numero 13, sono gli Charlotte Hornets, che però lo cedono ai Los Angeles Lakers in cambio del centro Vlade Divac. Tra il 2010 e il 2011 Bryant entra nella top ten dei migliori realizzatori Nba di sempre. Il 20 febbraio 2011 durante l’All Star Game, giocato proprio a Los Angeles, conquista il suo quarto titolo di Mvp della gara delle stelle, grazie a una prestazione da 37 punti e 14 rimbalzi in 29 minuti di gioco; lo stesso giorno diventa il primo giocatore ancora in attività a entrare a far parte della ‘Hollywood Walk of Fame’ di Los Angeles e secondo giocatore di sempre dietro a Magic Johnson.

A un certo punto della sua giovinezza, Kobe scopre un altro talento segreto che nessuno si sarebbe aspettato: la scrittura. Ne era innamorato e scriveva di tutto: testi, poesie, canzoni e storie soprattutto sul basket. Dopo il ritiro dai Lekers, Kobe partecipa con la Nazionale alle Olimpiadi nel 2007, 2008 e 2012, conquistandosi tre medaglie d’oro per poi ritirarsi dal basket. Dopo una serie di problemi al corpo scrisse una lettera per il suo ritiro, “Dear Basketball”, poi trasformato in un cortometraggio che vinse l’Oscar in onore alla pallacanestro. E arriviamo alla fine. Il 26 gennaio 2020, durante un volo in elicottero, Kobe e sua figlia muoiono a causa di un guasto. Una grande perdita, superata grazie all’affetto dei tifosi e delle grandi star del basket. Ma anche se non è presente fisicamente, il nostro Black Mamba resterà sempre vivo.