Vita col mare in mostra a Muggia

In occasione della 53esima edizione della Barcolana, il Museo d’Arte Moderna "Ugo Carà" di Muggia e la Fondazione CRTrieste presentano la mostra “Vita col mare” - sette racconti di mare attraverso opere scelte della Collezione d’Arte della Fondazione CRTrieste, che dall’11 settembre al 28 novembre 2021 verrà ospitata nella sede del Museo.



Il titolo della mostra, che propone una selezione di dipinti, disegni, incisioni e sculture provenienti dalla Collezione d’arte della Fondazione CRTrieste, si rifà all’omonimo romanzo di Stelio Mattioni ambientato nella città istroveneta. Il rapporto con il mare viene indagato dall’esposizione mediante un percorso che si snoda attraverso sette sezioni tematiche (Bagnanti, Ritorno a Casa, La Storia, La geografia, Muggia, Al Largo, Il litorale, La città, il Golfo) per complessive 35 opere che rappresentano una testimonianza della migliore produzione artistica triestina tra Otto e Novecento



La mostra verrà presentata in anteprima alla stampa e a un ristretto numero di ospiti domani venerdì 10 settembre 2021 alle ore 17.30 con due visite guidate con Alessandro Del Puppo, curatore della Mostra e della Collana d’Arte della Fondazione CRTrieste.



Per motivi legati al rispetto delle normative anticovid è richiesta la conferma di partecipazione entro le ore 12 di venerdì 10 settembre rispondendo a quest’email con il nome e il cognome di chi interverrà per la vostra testata.



Il Museo d’Arte Moderna "Ugo Carà" è sito in Via Roma, 9 a Muggia (TS).

La partecipazione è vincolata al possesso del Green Pass.