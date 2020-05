Gli eventi sul senso della vita (organizzati da Guido Tonizzo e Cristina Spadotto, insieme agli Invisible Wave e con vari ospiti) sono stati la conseguenza di un percorso iniziato alcuni anni fa. Infatti, tutto ebbe inizio addirittura nel 2013, quando Tonizzo diede il via ad una ricerca che lo avrebbe portato a pubblicare, 5 anni dopo, il suo secondo libro: "Vita, Conoscenza e Mistero (Interviste sull'ignoto)" (Caosfera edizioni). La sua idea, che man mano è diventata realtà, era basata su dei solidi principi di confronto e condivisione: unire cioè, in un unico "tavolino virtuale" rappresentato appunto da questo libro, diverse idee, conoscenze e insegnamenti sul senso della vita, e renderli disponibili. L'autore ha infatti dialogato con autorevoli personalità in diversi ambiti di studio della vita stessa: scienziati, medici, esponenti religiosi e di culture spirituali, psicologi, personalità dalle particolari sensibilità, ricercatori, eccetera. Ne è nato un libro-inchiesta che raccoglie il meglio di questi dibattiti. Tonizzo, durante le sue presentazioni, spesso ha spiegato che:



"Gli esseri umani, per tutta una serie di motivi, si sono divisi in categorie, settori, caste, partiti, che sono come tante piccole caselle, ognuna con una sua conoscenza. Se si rimane sempre e solo nel proprio orticello, si perderà l'opportunità di conoscere qualcosa in più."E' condividendo, infatti, che si può giungere ad una conoscenza più ampia. Infatti, la riflessione di Tonizzo continua così:"Se ci si sedesse ad un tavolo, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e diversità e, al contempo, si ponessero quelle che sono le proprie domande e ne nascesse un dialogo ed uno scambio di informazioni, beh... da questo tavolo prodigioso si giungerebbe al sunto della conoscenza umana ottenuta fino ad oggi, che è infinitamente maggiore di quella di ogni singolo individuo."Dal 2013 sono iniziate una serie di interviste e dibattiti tra il mental coach e autore Guido Tonizzo e gli ospiti di turno, e che possono essere letti appunto nel suo libro, di cui trovate una presentazione qui:In fondo alla presentazione troverete poi i link per chi volesse prenotarsi una copia. Nei prossimi articoli verranno approfonditi alcuni aspetti di questa lunga e preziosa ricerca.GUIDO TONIZZO: mental coach e trainer, eclettico e creativo, è scrittore, musicista ed ha una laurea specialistica in ingegneria. I suoi corsi ed i coaching, per privati, per aziende, per lo sport e l'arte, sono caratterizzati dall'efficacia e dalla velocità con cui si possono ottenere risultati concreti. Inoltre, la sua attività di ricerca è per lui una passione irrinunciabile. Oltre a "Vita, Conoscenza e Mistero" è autore di "2020 - Un aiuto per vivere al meglio", "Stay Safe", "Suoni del Benessere" e de "Il libro del cambiamento".