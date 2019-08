Vite straordinarie di idoli pop

La linea sottile tra dolore e felicità, il doppio volto del dono – delizia per qualcuno, croce per altri - , il concetto antico e moderno al tempo stesso di ‘idolo’, ma anche le fluttuanti teorie di genere e molto altro sono al centro dell’ultimo romanzo di Renzo Brollo, Il guaritore, pubblicato dall’editore Diastema. A cinque anni da Metalmeccanicomio, sorta di distopia che racconta la storia di una rivoluzione fallita e dell’occupazione di una fabbrica destinata alla delocalizzazione, lo scrittore gemonese torna a viaggiare nel tempo e ad analizzare il presente partendo dal passato.

La stella delle corti

La storia è infatti liberamente ispirata (e dedicata) alla vita di uno dei più famosi cantanti castrati del Settecento: Carlo Broschi detto Farinelli, la cui voce, bianca e affascinante, incantò il mondo delle corti e del clero per lunghi anni. Come è tristemente noto, se da un lato questi cantanti erano in grado di ‘regalare’ qualcosa di unico al pubblico, dall’altro ebbero una genesi dolorosa e terribile che li portò a condurre una vita fuori dall’ordinario, da pop-star ante-litteram. Dopo l’Italia, Farinelli divenne popolare nei teatri di Londra, dove gridavano “one God, one Farinelli”, così come avrebbero attribuito poteri divini, due secoli dopo, ad alcuni chitarristi rock. In seguito fu alla corte dei reali di Spagna, dove guarì il re malato di depressione, cantandogli ogni notte le stesse quattro arie per farlo addormentare.