Vito Mancuso per Mimesis a Zugliano

Ultimi tre giorni di eventi del Festival Mimesis, la manifestazione a cura dell’associazione “Territori delle idee” che dal 2015 porta a Udine il meglio della cultura umanistica e scientifica allo scopo di sviluppare un dialogo comune sui temi più urgenti della contemporaneità.

Quest’anno il tema è “Dante nell'epoca del digitale”: Dante Alighieri è stato colui che meglio ha saputo esprimere la propria epoca in tutte le sue sfaccettature, restituendola sotto forma di grandiosa allegoria scientifica, filosofica, artistica, religiosa e – in definitiva – umana.



L’accesso agli eventi è libero e aperto a tutti, previa prenotazione online obbligatoria sul sito www.mimesisfestival.it.



Si comincia giovedì 4 novembre con l’incontro riservato alle scuole “Sport e filosofia” alle 11 al teatro Candoni di Tolmezzo con il filosofo Luca Grion. Alla stessa ora, al Polo scientifico dei Rizzi, a Udine, un altro incontro dedicato agli studenti: “Architettura e filosofia” con l’architetto Renato Rizzi in dialogo con il filosofo Andrea Tagliapietra e lo storico dell’architettura Marco Biraghi, introdotti dall’architetto Alberto Sdegno. Incontro che alle 15 si ripeterà e amplierà con la presenza del filosofo Massimo Donà e la partecipazione di Luca Taddio, direttore artistico del festival che modererà insieme a Susanna Pisciella. Interverranno anche Valerio Mosco, Sara Marini, Carlo Gandolfi, Ildebrando Clemente e Lamberto Amistadi.



