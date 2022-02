Vittorio Sgarbi a Campoformido

Da Dante e Giotto al teatro Adelaide di Cividale a cena al Trattato di Campo-Formio, così assieme a Lucien Zinutti, autore del volume “Il linguaggio del Mobile Antico”, Vittorio Sgarbi ha concluso il suo tour culturale in Friuli. Oltre alla degustazione dell’ottima cucina dello chef Mario, si è parlato del posto suggestivo dove fu firmato lo storico Trattato, presente in tutte le lingue e su tutti libri di storia del mondo.



Lucien Zinutti ha parlato della poca attenzione dedicata a questo luogo, auspicando che, oltre al cartello in lingua friulana, venga posto all’ingresso del paese un cartello standard-europeo bianco-marrone per siti storici, con scritta Campo-Formio, così come convenzionalmente viene ricordato, di modo che venga riconosciuto da turisti di passaggio.



In conclusione Vittorio Sgarbi ha molto apprezzato la gentilezza e la buona cucina delle proprietarie del locale, Chantal e Françoise, e si è complimentato per la loro sensibilità dimostrata nell’arredamento con oggetti e stampe che ricordano il Trattato. Zinutti e Sgarbi si sono poi promessi che è stato solo un buon inizio, perché la Trattoria al Trattato, che Sgarbi non conosceva, d’ora in poi diverrà un loro punto d’incontro, nell’auspicio che venga resa giustizia con la dovuta attenzione meritata, ad un luogo storico che ha dato le basi dell’assetto geografico e giuridico-amministrativo europeo.