Viva i fumetti! Viva l’animazione! premia gli studenti

Si terrà il 7 maggio all'Istituto Fabiani di Gorizia e il 12 maggio alla Scuola Valussi di Udine la consegna dei premi ai vincitori del Friuli Venezia Giulia dell’edizione 2021 del concorso annuale “Viva i fumetti! Viva l’animazione!”, rivolto ad alunni e studenti sloveni e friulani. Organizzato dall’associazione Viva Comix e da Stripburger di Ljubljana (Slovenia), scopo del concorso a premi è quello di promuovere la creatività, la lettura e la divulgazione dei linguaggi del fumetto e del cinema d’animazione. Il format prevede che ogni anno si presentano un autore sloveno e uno italiano: la 21esima edizione del concorso è dedicata al lavoro di Gabriella Giandelli e al suo Coniglio Bianco e a Pesta, il fumetto di Gašper Ruz. Libertà per le modalità di espressione e così i partecipanti al concorso hanno potuto attingere alle tecniche più diverse, da quelle più tradizionali alle nuove opportunità offerte dalla grafica contemporanea.



A consegnare i premi sarà la presidente dell’Associazione Viva Comix, Paola Bristot, che fa un bilancio di questa edizione del concorso: «Abbiamo ricevuto in tutto 311 opere a fumetti, composti da 272 alunni tra elementari e medie e 36 studenti delle superiori provenienti dalla Slovenia, con la partecipazione complessiva di 26 scuole primarie e 5 scuole secondarie e 36 individuali. Hanno partecipato 6 classi delle medie inferiori e 4 delle superiori oltre a 5 autori individuali dall’Italia. Inoltre, 96 studenti delle scuole elementari e 7 delle scuole superiori hanno creato 42 cortometraggi d’animazione. Tra i temi liberi molti hanno affrontato il problema della coronavirus, altri si sono basati sulle proposte letterarie di Dante Alighieri, altri ancora sui racconti di Josip Jurčič nelle celebrazioni per gli anniversari dei due scrittori (rispettivamente 700 e 140 anni). Per quanto riguarda i temi legati ai personaggi molti hanno scelto il Coniglio Bianco di Gabriella Giandelli e Pesta, il personaggio di Gašper Ruz».A valutare i lavori e selezionare i principali vincitori e i premi speciali, è stata la giuria composta da Gašper Rus (autore), Katerina Mirović (Stripburger), Andreja Goetz (Slon Society) e Alessandro De Ioannon e Paola Bristot (Associazione Vivacomix), che, nonostante l’epidemia e la didattica a distanza, è rimasta colpita dalle opere pervenute anche per i diversi approcci alla narrazione a fumetti dei partecipanti.Il concorso, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero della Cultura slovena, ha visto premiare tra i partecipanti italiani Lia Zaganelli del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia (Classe 5a, docenti di riferimento Ivan Crico e Giovanna Bellanca) con “News from the World / World News”: la storia è eseguita con sequenze potenti, un abile disegno e una escalation di toni, questo fumetto trasmette con successo un contenuto profondo, e Marlene Bettin con “Bianco Coniglio e le diverse vite”, Scuola Media Valussi di Udine, classe 2 A coadiuvata dalla prof.ssa Fulvia Spizzo: una storia bella e sottile in cui il Bianco coniglio vede il mondo da una prospettiva diversa per un solo giorno: scopre che nemmeno la vite degli altri sono semplici e che le persone possono essere amiche nonostante le loro differenze.Menzioni speciali per Victoria Majstorovic e Sara Mauri del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, della classe 4a, coadiuvate dal docente, il prof. Ivan Crico: una storia a fumetti senza parole con inquadrature e disegni molto precisi che racconta un mondo magico dove si assottiglia il confine tra realtà e immaginazione. Si aggiudica tra i più bravi anche Tommaso Maurutto sempre del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, della classe 5a, con “Nicolas e l’asino”, referenti dell'alunno sempre i prof. Ivan Crico e la prof.ssa Giovanna Bellanca: un fumetto con uno stile di disegno ricco e preciso, indice del lavoro di un giovane artista promettente.Tra le animazioni invece si aggiudica il Premio Principale Alice Campanello, del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, 5a, con “La Vita“: un film dal messaggio di fraternità e cooperazione in un momento in cui tutti ne abbiamo bisogno.In mostra dall'8 maggio a Pordenone nello studiovivacomix, in arrivo dopo l'esposizione alla Galerija Meduza di Koper-Capodistria, oltre 25 illustrazioni di Gabriella Giandelli. Dalla Graphic Novel più celebre dell'autrice saranno 10 le tavole di "Interiorae", una storia ambientata all'interno di un condominio dove il coniglio bianco è una presenza visibile solo ai bambini di cui diventa confidente ed amico. Nella storia emergono vicende degli abitanti e di chi si aggira nel quartiere, storie di famiglie normali, di solitudine, di emarginati, ognuno con il suo carico di speranze, sogni, incubi. Gli incubi sono materializzati da un Babau che vive nelle cantine. La storia si sposta dall'ordinario quotidiano alla visione fantastica.Oltre alle tavole di "Interiorae" sono esposte 15 illustrazioni e disegni con un tema legata agli animali, pubblicati in riviste e quotidiani.In occasione della mostra saranno presentate le 2 cartelle relative alle illustrazioni del "Bestiario" esposte nelle bacheche di Cinemazero a Pordenone nel febbraio 2021 nel corso della iniziativa zerocomix e a Lubiana in collegamento con la mostra organizzata all'Istituto Italiano di Cultura nell'ambito di Viva i Fumetti/Viva l'Animazione. Presso lo studiovivacomix, dove si svolge la mostra, curata da Paola Bristot, anche il catalogo della manifestazione zero_comix appena edito da Cinemazero e Viva Comix.La mostra sarà visitabile su appuntamento: info@vivacomix.net dall'8 maggio al 30 giugno.