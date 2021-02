Vivere in corpi interessanti, nuove Invasioni Creative

Ogni giovedì, dal 25 febbraio all’11 marzo 2021, “Vivere in corpi interessanti”: un percorso di incontri online dedicato al racconto del corpo, del suo esilio, della sua incompletezza.



“Tutti noi abitiamo in corpi irrequieti e interessanti - raccontano i curatori di Invasioni Creative - partiremo da alcune suggestioni letterarie e dall'ascolto di realtà sociali che operano quotidianamente con la diversità dei corpi. Ogni incontro inizierà con una domanda a cui proveremo a dare risposte”.



Tra le realtà ospiti Hattiva LAB di Udine (Simone Carrai e Giovanni Nimis), DAP – Diritti a Prescindere (Raffaella Cavallo) e Arci Gay Friuli (Nacho Quintana Vergara). Ogni incontro inizierà con un frammento letterario legate ai personaggi e alle opere di Shakespeare per poi proseguire con il racconto sociale del corpo mancante (25 febbraio), il corpo recluso (4 marzo), il corpo estraneo e i corpi altri (11 marzo).



A tenere il filo conduttore di questo percorso, psicoanalista, già direttore del Master in Teatro Sociale della Sapienza Università di Roma e Università Europea di Roma. Insieme a lui i curatori artistici diPer ricevere tutte le info e partecipare è possibile inviare una mail aindicando nome, cognome, età, provenienza e brevissima presentazione. Il progetto è promosso da Invasioni Creative, un percorso di mediazione artistica che vede il sostegno di diverse istituzioni dal MiBACT alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Link: