Parte domani Villa Manin Estate 2022 con la data zero del nuovo tour di Marco Mengoni e parte anche Vivi la musica con l’arte, iniziativa che consentirà al pubblico della rassegna musicale di usufruire dell’ingresso ridotto alle mostre di Erpac Fvg in corso in regione. Sarà sufficiente presentare all’ingresso delle mostre il biglietto di uno degli eventi di Villa Manin Estate 2022.

Le mostre a cui si potrà accedere con il biglietto ridotto sono le seguenti: “Io, Lei, L’altra. Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste”, Magazzino delle Idee a Trieste, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, chiusa lunedì; “Riflessi. Autoritratti nello specchio della storia”, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18; chiusa lunedì; “Kusterle, Compendium”, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, chiusa lunedì; “Le Orsoline a Gorizia. Un filo prezioso lungo 350 anni”, Museo della Moda e delle arti applicate, Borgo Castello a Gorizia, dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19; chiusa lunedì; “Artista + Artista. Visioni contemporanee”, Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan a Gradisca d’Isonzo, dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; chiusa lunedì e martedì.

Per info: erpac.regione.fvg.it