Inaugura il 23 agosto alle 12 nella piscina del Palamostre ‘Voci di misteri in fondo al mare', una speciale anteprima della rassegna internazionale di arte sonora ‘Il Suono in Mostra’ organizzata a Udine dall’associazione Continuo. La rassegna, giunta alla sesta edizione, prenderà vita in diversi luoghi della città tra il 27 agosto e il 5 settembre.

Prima dell’inizio della rassegna ci sarà, tra il 23 e il 29 agosto, un’anteprima del festival con una originale installazione sonora subacquea realizzata all’interno della piscina comunale del Palamostre, fruibile a tutti negli orari di apertura al pubblico della piscina, pagando il regolare biglietto d’ingresso e previa prenotazione tramite il sito del Comune di Udine.



Immergendosi in acqua, il pubblico potrà ascoltare le letture di tre capolavori della letteratura di mare: Ventimila leghe sotto i mari, Moby Dick, Il vecchio e il mare e una ambientazione dedicata al mito delle sirene arricchita da citazioni poetiche ispirate all’acqua dal titolo Mermaids/Sirene. Varie ambientazioni sonore faranno da sfondo alle narrazioni. Per udire i racconti e i suoni del mondo sommerso il pubblico potrà galleggiare con le orecchie immerse in acqua o avventurarsi verso il fondo in apnea. Un’esperienza di benessere che unisce il piacere tattile ad una avvolgente esperienza di ascolto.



Il calendario delle letture

L’ideazione di Voci di misteri in fondo al mare è di Alessandra Zucchi e Antonio Della Marina, organizzatori della rassegna Il Suono in Mostra, le letture riportano le voci di Roberto Anglisani, Moro Silo, Faustino Stigliani e delle numerose voci femminili raccolte appositamente per l’ambientazione Mermaids/Sirene durante l’ultima edizione del festival ‘Stazione di Topolò’. Le sonorizzazioni che accompagnano le letture sono realizzate da Andrea Blasetig con le registrazioni subacquee raccolte nell’alto Adriatico nell’ambito del progetto Soundscape.Il progetto Soundscape è una cooperazione tecnica, scientifica e istituzionale tra Italia e Croazia per affrontare l'impatto del rumore ambientale sottomarino sulla fauna marina e in generale sull'ecosistema del nord Adriatico. Il Mare Adriatico settentrionale è un'area fortemente colpita dall'aumento del traffico marittimo, del turismo e dello sfruttamento delle risorse, pur avendo una biodiversità molto vulnerabile. Obiettivo del progetto è garantire un'efficace protezione della biodiversità marina e lo sviluppo di un utilizzo sostenibile delle risorse marine e costiere (vedi www.italy-croatia.eu/web/soundscape).Lunedì 23 agosto e venerdì 27 agosto Moby Dick - di Herman Melville letto da Roberto AnglisaniMartedì 24 agosto e sabato 28 agosto Ventimila leghe sotto i mari - di Jules Verne letto da Moro SiloMercoledì 25 agosto Il Vecchio e il mare - di Ernest Hemingway letto da Faustino StiglianiGiovedì 26 agosto e domenica 29 agosto Mermaids/Sirene con poesie e testi di Nazım Hikmet, Kahlil Gibran, Walt Whitman, Sandro Penna, Mario Luzi, Federico Garcia Lorca, John Steinbeck, Herman Hesse, Richard Adams, Gustave Flaubert, Giovanni Pascoli, Eugenio Montale, Matilde Serao, Alessandro Baricco, Erri De Luca, Alberto Casiraghi, Osho, Charles Baudelaire, Gabriele D’annunzio, Giuseppe Ungaretti, Eraclito, Talete, Lao Tsu, Loren Eiseley, Francesco Petrarca, Ovidio, Octavio Paz, Arthur Golden, Roberto Piumini, Virginia Woolf.Le Voci dell’ambientazione Mermaids/Sirene sono di Antonella Bukovaz, Vanessa Carlesso Bortignon, Roberta Colacino, Line Horneland, Alina Marazzi, Marija Miorelli, Maria Silvano, Barbara Stimoli, Barbara Vicenda e Lou, Virginia.Voci di misteri in fondo al mare è un evento di anteprima del festival Il Suono in Mostra 2021 a cura di associazione Continuo - Spazioersetti, realizzato in collaborazione con Il Narratore audiolibri, Istituto di Scienze Marine CNR-ISMAR di Venezia, Fondazione Cetacea onlus, Stazione di Topolò/Postaja Topolove, Cooperativa Orizzonti e nell’ambito di UdinEstate2021.Il Suono in Mostra si svolge con il fondamentale sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine. Con il patrocinio di Università degli Studi di Udine, Istituto di Scienze Marine CNR-ISMAR, con il supporto di Fondazione Pietro Pittini. In collaborazione con Comune di Udine e Civici Musei di Udine, Museo del Duomo di Udine, Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia-teatroescuola, Radio Onde Furlane (media partner), nell’ambito di UdinEstate2021.Sono partner di progetto: Associazione Topolò Topoluove, Audiorama - Swedish Centre for Spatial Sonorities, Die Datscha e.V. - Stuttgart, Parrocchia di S. Maria Annunziata, Pro Loco Moggese, ISMAR - Istituto di Scienze Marine, Fondazione Cetacea Onlus.