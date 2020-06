Voci svelate per orientarsi nel mondo dell'informazione e della comunicazione

Voci Svelate è un insieme di attività culturali nate dalla volontà di approfondire il tema della comunicazione, con particolare riguardo a come funziona l'informazione mediatica, con vari approfondimenti giornalistici, scientifici e culturali. Obiettivo sarà raccogliere tasselli per una visione plurale che arricchisca la consapevolezza delle persone riguardo i mezzi d'informazione e le notizie. Lo scopo è fornire a tutti degli elementi preziosi per sapersi informare meglio e formare la propria opinione in modo ancor più consapevole.

L'attività principale di Voci Svelate consiste in una serie di interviste, periodicamente pubblicate online, a partire dalla settimana prossima, con ospiti illustri: giornalisti, intellettuali, esperti e altre personalità del mondo dell'informazione. Saranno occasioni di apprendimento, realizzate con la voglia di dare un contributo positivo al mondo circostant. L'ideatore dell'iniziativa è Guido Tonizzo, coach e trainer, esperto in comunicazione, autore, che condividerà man mano anche aspetti legati al suo lavoro. Si parlerà, quindi, di come le persone tendono a elaborare notizie e informazioni, creando le proprie opinioni ed effettuando, di conseguenza, delle scelte. Voci Svelate vede la collaborazione tra Tonizzo e 'Percorsi Perlanima', oltre che la partecipazione attiva del progetto musicale Invisible Wave di Guido Tonizzo, Cristina Spadotto e Stefania Della Savia, cui questi temi sono molto cari e sono trattati nella propria musica.



Il nuovo singolo, infatti, farà da sigla a questi eventi. Le video interviste saranno pubblicate sul canale YouTube, su Facebook e sul sito di Tonizzo: https://guidotonizzo.it.La prima intervista che sarà pubblicata è quella realizzata da