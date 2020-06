Voci Svelate, Toni Capuozzo e la comunicazione

Toni Capuozzo ha condiviso con Guido Tonizzo una serie di ragionamenti interessanti sul mondo della comunicazione, del giornalismo e delle notizie. L'intervista fa parte dell'iniziativa culturale Voci Svelate. Voci Svelate è un insieme di iniziative culturali, create da Tonizzo con Percorsi Perlanima e con la collaborazione del progetto Invisible Wave.

Lo scopo di Voci Svelate è aiutare ognuno ad andare oltre l'apparenza e capire soprattutto come funziona l'informazione. Prossimamente saranno intervistati vari ospiti interessanti ed autorevoli, per cui vi invitiamo a rimanere aggiornati sugli eventi, tramite il canale YouTube di Voci Svelate e tramite la pagina Facebook di Tonizzo. Con la sua intervista a Toni Capuozzo ha trattato, in modo leggero e al contempo serio e profondo, temi quali le fake news, tra terminologie, verità e interpretazioni, e la comunicazione mediatica. Si è parlato poi di questa fase difficile data dal Covid19 e di come cambierà il concetto di libertà nel prossimo futuro. Tra realismo e ottimismo, con aneddoti e metafore, vedere questo video sarà una piacevole ora che vi consigliamo di passare. L'introduzione all'intervista è di Andrea Casasola e Guido Tonizzo. La sigla è a cura degli Invisible Wave. Va tenuto infine presente che l'intervista è stata registrata a maggio 2020, ciò aiuterà a contestualizzare alcune parti del confronto.