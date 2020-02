Volevo fare la rockstar' diventa un libro

Dal libro alla fiction, dal blog alla tv: la storia di Valentina Santandrea arriva in libreria con “Volevo Fare la rockstar… e poi ho smesso”, il romanzo edito da Rai Libri che racconta tutti gli aspetti della storia che le immagini non riescono farci vedere.

Tratto dal blog omonimo, diventato attesissima serie Tv, “Volevo fare la rockstar” sorvola la provincia italiana e restringe l’obiettivo su vita, morte e soprattutto miracoli di una donna (non proprio) come tante, porgendole finalmente il microfono. Quella di Olivia, protagonista del libro, è una storia in cui tutti possono identificarsi, il racconto di come, nonostante i sogni di ognuno di noi possano infrangersi sugli scogli che il destino ci mette davanti, non si può far altro che rimboccarsi le maniche e riprendere in mano il timone della propria vita.

Olivia non ha ancora trent’anni ed è una rockstar mancata, una sbarcatrice di lunario provetta, la mamma di due gemelle preadolescenti e la tutrice di Eros, un fratello molesto che non riesce proprio a finire le superiori. Quando la svampita madre di Olivia ed Eros decide di rientrare a far parte della loro vita, ciò che meno serve alla famiglia è proprio un’altra persona a carico e nuovi problemi. Per liberarsi della madre, Olivia si caccerà in vicende surreali e riesumerà le paturnie del passato, ma aprirà anche le porte a nuove consapevolezze, spazi di espressione personale e un nuovo, improbabilissimo, amore.

Infatti, quando i desideri chiusi a forza nel cassetto fanno più casino di un gruppo punk in tournée, neanche la quotidianità più bizzarra e impegnativa può farli dimenticare.

VALENTINA SANTANDREA - voce storica del blogging italiano: le sue avventure di mamma di Carolina, Camilla e Lucia hanno ispirato la serie Tv Volevo fare la rockstar. Attiva nelle community genitoriali online dai primi anni 2000, si occupa di comunicazione e storytelling, e insegna agli anziani a usare internet. Questo è il suo primo romanzo.