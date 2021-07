Vox Populi, a Udine si parla di turismo sostenibile

Martedì 13 luglio, dalle ore 18.30 alle 20.00 a Udine, sotto la Loggia del Lionello, si terrà il secondo appuntamento della Rassegna VOX POPULI - Percorsi di Fede, Storia e Attualità, organizzata dal Comitato regionale Fvg dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), con il sostegno del Comune di Udine e con la collaborazione dell’International Committee Romeo and Juliet in Friuli, dell’Atelier Borella e di Esplora&Ama.

Tema dell’incontro pubblico, ad ingresso libero, sarà il Turismo sostenibile in Friuli legato alle vicende storiche di Giulietta e Romeo, alias Lucina Savorgnan e Luigi da Porto (i veri protagonisti friulani), tema attorno al quale si stanno sviluppando innovativi progetti di turismo culturale e del cosiddetto wedding-tourism (il turismo matrimoniale), collegato ad alcune delle più belle dimore storiche del Friuli, dove si incontrarono giustappunto i due amanti Lucina e Luigi.

All’incontro interverranno per un indirizzo di saluto Giorgio Mior (presidente dell’AICS-FVG), Pietro Fontanini (Sindaco di Udine), prof. Ugo Falcone (presidente dell’ICRAJF), mentre i contributi tecnici saranno forniti dal dott. Maurizio Droli (Università degli studi di Udine), dal dott. Albino Comelli (vice presidente ICRAJF), dai designers manzanesi Francesco e Stefano Borella e da Helena Cleofe Finati (di Archetipo Srl).



Si ricorda, inoltre, che la mostra storico-documentaria sulla Regia Marina Militare Italiana, ad ingresso libero, presso la Galleria “Tina Modotti” di Udine resterà aperta fino al 18 luglio, dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle 21.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 12.00.VOX POPULI è una rassegna itinerante sul territorio della città Udine che ha lo scopo di valorizzare e divulgare ai cittadini una serie di vicende, personaggi e tematiche che abbiano radici profonde nella Società udinese e friulana. Prossimo appuntamento si svolgerà a Udine sotto la Loggia del Lionello giovedì 21 luglio con la presentazione del libro “Una friulana al servizio di Venere” a cura di Gregorio Grasselli.