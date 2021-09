Vox Populi, conferenza sul santo veneto Gaspare Bertoni

Venerdì 24 settembre, alle ore 18.00 a Udine, nella sede dell’Istituto Bertoni, in via Cadore n. 59, si terrà il settimo appuntamento della Rassegna VOX POPULI - Percorsi di Fede, Storia e Attualità, nell’ambito di UdinEstate, organizzata dal Comitato regionale Fvg dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), con il sostegno del Comune di Udine e con la collaborazione dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche Comitato FVG, dell’ICRAJF e di Esplora&Ama.



La serata, ad ingresso libero, con tema conduttore La modernità del pensiero educativo di San Gaspare Bertoni (1777-1853), verterà sulla grande figura del Santo veronese, fondatore degli Stimmatini, la Congregazione religiosa da lui fondata nel 1816 con la quale si contraddistinguerà come vero modello di carità evangelica, zelo apostolico e passione educativa per i giovani di qualunque ceto sociale.



Per l’occasione interverranno i docenti fratel Adriano Baldo, direttore dell’Istituto Bertoni, Don Pasquale Cavallo e la professoressa Antonella de Bortoli.

Porteranno gli indirizzi di saluto il Sindaco di Udine prof. Pietro Fontanini, il presidente del Comitato regionale AICS FVG Giorgio Mior, il presidente AGeSC-FVG dott. Marcello Vantaggiato, il presidente nazionale AGeSC dott. Giancarlo Frare.



L’accesso all’Istituto Bertoni avverrà con il green pass, mentre chi non potrà partecipare, potrà seguire la diretta su www.facebook.com/ICRAJF

Per informazioni: tel. 392-9345371 icrajf@gmail.com