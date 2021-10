Vox Populi presenta 'Gente di Udine (e non solo)' di Domenico Pecile

Martedì 26 ottobre, alle ore 17.00 a Udine, nella Galleria espositiva d’arte dell’Accademia Città di Udine, in via Anton Lazzaro Moro n. 58, si terrà l’undicesimo appuntamento della Rassegna VOX POPULI - Percorsi di Fede, Storia e Attualità, organizzata dal Comitato regionale Fvg dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), con il sostegno del Comune di Udine e con la collaborazione dell’International Committee Romeo and Juliet in Friuli e di Esplora&Ama.

L’incontro vedrà la presentazione del libro Gente di Udine (e non solo), pubblicato per Corvino edizioni dal giornalista Domenico Pecile, che dialogherà con Francesca Rodighiero, presidente dell’Accademia Città di Udine, e con il prof. Ugo Falcone, presidente dell’Icrajf.

Traendo spunto dalla rubrica “Gente di Udine” tenuta dal 1997 sul quotidiano Messaggero Veneto, l’Autore propone in questo libro oltre una cinquantina di ritratti di personaggi udinesi, narrando interessanti microstorie che hanno caratterizzato il capoluogo cittadino; a questi profili, sono state poi aggiunte altre figure di spicco legate ad altre storie di cronaca friulana, dalla politica all’economia, cogliendo sempre le loro esperienze di vita.



Domenico Pecile, 66 anni, laureato in Scienze politiche, è stato Capo servizio al Messaggero Veneto ed ha collaborato alla nascita del mensile di economia e cultura internazionale Nordest Europa; ha lavorato anche per il Gazzettino, Diario di Udine e Udinews Tv. Attualmente scrive per il Corriere della Sera, il Corriere del Veneto e Pordenone Udine Economia.



Ingresso libero con green pass; coloro che non potranno partecipare, potranno seguire la diretta su www.facebook.com/ICRAJF Per informazioni: tel. 392-9345371 icrajf@gmail.com