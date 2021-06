Walter Tomada e Fausto Zof presentano 'Il Friûl vie pai secui'

Nell'ambito di “Aspettando… La notte dei lettori” lunedì 7 giugno alle 18.00 all'auditorium comunale di Pasian di Prato sarà presentato in anteprima il libro "Il Friûl vie pai secui” scritto da Walter Tomada e Fausto Zof, pubblicato dall’Editore Litostil – Corvino Edizioni - di Fagagna. Dal 1974 non si scriveva una storia del Friuli in friulano, e il volume colma questa lacuna trattando con dovizia gli aspetti storici più importanti per la nostra terra, a partire dalla preistoria fino ai giorni nostri.



Questo lavoro è indirizzato in primo luogo agli insegnanti e agli studenti, ma può esser letto da chiunque abbia il piacere di conoscere le vicende in campo culturale, religioso e antropologico che il Friuli ha attraversato nel corso della sua tormentata storia, e che sono di grande interesse anche se i manuali scolastici non le trattano. Il libro ha 296 pagine, ed è arricchito da molte accattivanti immagini ed illustrazioni, con prefazione di Angelo Floramo e una ricca bibliografia.



Alla presentazione, organizzata dall'amministrazione comunale di Pasian di Prato, interverranno il sindaco Andrea Pozzo e l’assessore alla cultura Paolo Montoneri che nell’occasione consegneranno anche i diplomi ai partecipanti ai corsi pratici di lingua friulana organizzati e portati a termine nonostante il Covid-19. Per la Regione porteranno il loro saluto l’assessore alle lingue minoritarie e vicepresidente Pierpaolo Roberti e il consigliere Lorenzo Tosolini. In rappresentanza dell’Arlef interverranno il direttore William Cisilino e il presidente Eros Cisilino che coordinerà i lavori. Saranno presenti gli autori e gli editori.