Walter Tomada racconta la 'Storia del Friuli e dei friulani' a Campoformido

Proseguono a Campoformido gli incontri dedicati all'approfondimento della storia e della letteratura “Con vero piacere diamo il benvenuto a Walter Tomada che ha accettato l'invito a presentare la sua ultima opera, già arrivata alla seconda edizione a pochi giorni dall'esordio il libreria” commentano il sindaco di Campoformido Erika Furlani e il suo vice Christian Romanini, delegato alla cultura.



Martedì 10 maggio, alle ore 20.30, presso la sede delle associazioni (ex scuola elementare) in via E. de Amicis a Campoformido si terrà la presentazione del libro: “Storia del Friuli e dei friulani. Dalle origini a noi” di Walter Tomada.



L’iniziativa si inserisce come secondo appuntamento della rassegna organizzata dall’assessorato alla cultura Campoformido incontra gli autori – conversazioni tra storia e letteratura.



Walter Tomada, dopo anni di studio e ricerca, ci consegna un’opera che è un appassionante viaggio nei nostri millenni, grazie a un libro che diventa anche storia di un popolo, della sua terra, delle sue condizioni di vita, della fede religiosa e popolare, di cosa sia accaduto tra le pieghe di eventi che hanno visto sempre in prima fila la gente, la “int”.



Attività gratuita su prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili svolta nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione ed il contenimento di SARS-CoV-2, all’interno della Rassegna “Campoformido incontra gli autori – conversazioni tra storia e letteratura”.