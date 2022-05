Zbyněk Baladrán presenta la mostra personale 'Out of Control'

Trieste Contemporanea presenta la mostra personale dell’artista boemo Zbyněk Baladrán, 'Out of Control', inaugurata allo Studio Tommaseo di Trieste venerdì 6 maggio e che potrà essere visitata fino all’8 luglio. La mostra è organizzata in collaborazione con la Gandy Gallery di Bratislava.



Nella mostra triestina Zbyněk Baladrán presenta le serie Bone Setting, Question of Control e Atlas of Exomoons: sono stampe digitale realizzate durante le due quarantene del 2020 e del 2021 che analizzano situazioni emotive primarie (come paura, tristezza, agonia o resistenza), ma anche indagano le motivazioni, le azioni politiche e gli schemi secondo i quali sono costruiti il nostro pensare e il nostro agire.



In una situazione “fuori controllo” è chiaro che non tutto è nelle nostre mani: le vecchie visioni del mondo sono scomparse e ne nascono di nuove, ed è impossibile contare sulla sicurezza precedente. Per capire cosa significa non avere il controllo e adattarsi a cose prima impensabili e inimmaginabili ciò che resta è la capacità di imparare e ascoltare.