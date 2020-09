Zen in mostra a a Villa Tissano

Alla ricerca dell’originalità l’associazione cividalese Altern-Attiva propone “La Natura, le Stagioni, il Tempo, la Vita”, una mostra-incontro con il pensiero ZEN, “una iniziativa difficile da catalogare – ha detto il presidente del sodalizio Francesco Bortone - perché lo Zen è ricerca della felicità e già questa è certamente una astrazione impossibile da spiegare, ma la si può solo provare per capirla, così lo è anche per questa splendida iniziativa”. Ma una definizione è possibile essa “è una esperienza” che prenderà il via sabato 12 settembre alle ore 10.



La mostra durerà sino al 27 settembre a Villa Tissano a Santa Maria la Longa dove sarà possibile “vivere” questa esperienza visitando la mostra attraverso installazioni in ceramica Raku inserite nell’affascinante parco della villa e con diversi appuntamenti con il Bonsai, la Cerimonia del The, l’Ikebana, la scrittura giapponese, le poesie Haiku, il Giardino Zen e molto altro.



“Ogni appuntamento – rendono noto gli organizzatori - è un sospiro, una pausa dalla quotidianità, come un pezzo di cioccolato fondente durante una dieta, insomma se l’originalità non si ripete non andare a Tissano è perdere una occasione”.



Programmi ed info su www.alternattiva.it o su facebook al profilo: “La Natura, le Stagioni, il Tempo, la Vita”.