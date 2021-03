ZeroPixel, cinque mostre al Magazzino 26 di Porto Vecchio

Zeropixel Festival 2020 Musica, il festival dedicato alla fotografia chimica, completa l’apertura al pubblico delle mostre programmate a Trieste, con un intero piano del Magazzino 26 di Porto Vecchio dedicato a ben cinque esposizioni, tra collettive e personali. Le mostre saranno presentate in streaming mercoledì 3 marzo alle 18 sui canali FB e YouTube di Zeropixel Festival e saranno visibili in presenza dal 4 al 26 marzo con i seguenti orari: lunedì 13/17, giovedì e venerdì 17/19.30. Saranno osservati i protocolli anticovid, ma non è necessaria la prenotazione.



Fiore all’occhiello di quest’operazione, che usufruirà di una superficie espositiva di ben 930 metri quadri, sarà la personale "ANTON CORBIJN, collezione privata”, una rara raccolta di opere del fotografo e regista olandese. Corbjin è considerato il fotografo dei più grandi musicisti ed interpreti rock e folk degli anni ’70, ’80 e ’90. Alcune delle sue più note opere fotografiche fanno parte della collezione LipanjePuntin che, Marco Puntin, curatore della mostra, grazie anche alla concessione di altri collezionisti privati, espone per il pubblico al Magazzino 26. Qui saranno presentati ritratti straordinari, momenti di vita di Pete Townsend, Elvis Costello, Brian Ferry, Nick Cave, David Bowie, David Byrne, Bono, Brian Eno, Vanessa Paradis, Joni Mitchell, Tom Jones, Keith Richards, Frank Sinatra e ancora di altre grandi star. Sono fotografie così note che oramai fanno parte dell’immaginario collettivo, alcune anche di grandi dimensioni, realizzate con estrema semplicità compositiva, stile scarno e secco, privo di sovrastrutture e dettagli inutili, ma di grande eleganza ed equilibrio formale.



Le altre esposizioni ospitate alsono: “”, personale di, vincitore del primo Premio Sergio Scabar;personale di, “”, collettiva di autori messicani, e “”, personale di” è la mostra di, fotografo vincitore del primo premio Sergio Scabar: la giuria del Premio, composta da, l’ha scelto per l’opera “”, che tra tutte le fotografie esposte nellaè stata ritenuta la più vicina all’universo poetico di, grande fotografo isontino, unico e inimitabile per visione ed espressione artistica, che è rimasto sempre federe alla fotografia tradizionale.in “” propone una pluralità di visioni contemporanee realizzate con tecniche fotografiche antiche. Lavora con grande ispirazione e abilità a tecniche come la stampa ai sali d’argento su carta cotone, utilizza la gomma bicromata, la tempera, il bicromato di potassio, il gesso., curatrice della mostra, scrive: “La fotografia di Davide Dionisio ama i tempi sospesi, si vela e si rivela con lentezza, assorbendo la luce fino a raggiungere densità ovattate e umorali pastosità.”, mostra di, propone “un viaggio iniziatico verso l’elevazione estatica e spirituale del Raga” come la curatrice della mostra,, scrive nella sua presentazione. Quello diè un racconto per immagini di liutai, maestri e allievi colti nel loro contesto. Non è un reportage perché la messa in scena è perfetta, la luce calibrata e il rigoroso bianco e nero offre una lettura delle immagini semplice e diretta. Sono gli anni ‘80 , i luoghi sono Bilhai, Nuova Delhi, Kahaifagarth, Calcutta, Santiniketan, Venezia e Ronchi dei Legionari, ma le sonorità sono quelle della massima espressione della musica indiana.” è una mostra collettiva di nove fotografi messicani di Puebla e di Città del Messico., coordinati da, propongono la loro peculiare interpretazione visiva di “”, con opere attraverso tecniche fotografiche antiche come la calotipia, l’eliografia, la stampa al carbone su lastra di vetro coperta con foglia d’oro e i viraggi al selenio. La Musica rappresentata in questa mostra racconta di tradizioni, di nostalgia, di silenzio, di intimità e le fotografie esposte parlano della grande tradizione fotografica messicana.” è un reportage che rappresenta un tradizionale torneo istituito nel periodo dele, che ancora oggi, si tiene annualmente nella città di Cividale del Friuli quando, per l’annuale rievocazione storica in costume, tutta la città ridiventa medioevale. Fabio Rinaldi nell’arco di cinque edizioni ha realizzato un fotoreportage dove, con rigore tecnico e compositivo e accurata stampa ai sali d’argento, coglie le giuste atmosfere, situazioni e personaggi dagli sguardi magnetici, che sembrano usciti dal romanzo “” di Umberto Eco.Per ZeroPixel Festival sono aperte e visibili in presenza a Trieste e Ronchi dei Legionari, anche le mostre fotografiche: “”, collettiva internazionale che contempla, allestita presso la Biblioteca Statale Stelio Crise (Largo Papa Giovanni XXIII n. 6, Trieste)“La visibilità muta dell’oggetto”, mostra dedicata al Maestro Sergio Scabar. La curatrice, Federica Luser, ha creato un percorso retrospettivo dell’autore isontino, che abbraccia un arcotemporale che va dal 1969 al 2016. La mostra è allestita presso lo spazio d’arte Trart (Viale XX Settembre 33, Trieste) fino al 2 aprile, aperta da martedì a venerdì dalle 17 alle 19.30.Sono osservati i protocolli anti-covid, per informazioni tel. 040 775285.

“Un soffio di Luce” di Luigi Tolotti, presso lo spazio espositivo di Villa Vicentini Miniussi del Consorzio Culturale del Monfalconese, Ecomuseo TERRITORI (Piazza dell’Unità 24,

Ronchi dei Legionari). La mostra, curata da Annamaria Castellan, sarà aperta fino al 12 marzo con i seguenti orari: lunedì-mercoledì 9/13-14/18, martedì-giovedì-venerdì 9/13.

Sono osservati i protocolli anti-covid, per informazioni tel. 0481 474298



“Affinché tu possa vedere i colori della Musica”, mostra di Daniele Peluso. La mostra a cura di Ennio Demarin e Massimiliano Muner sarà visibile presso la Mediateca La Cappella

Underground (Via Roma 19, Trieste) fino al 26 marzo negli orari della mediateca (da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19). Sono osservati i protocolli anti-covid, per informazioni tel.

040 372 8662.



“Grandi interpreti prima del concerto” di Arnaldo Grundner, presso lo spazio espositivo dell’Associazione Culturale Leali delle Notizie APS di Ronchi dei Legionari (Piazzetta Francesco Giuseppe I). La mostra sarà aperta fino al 12 marzo con i seguenti orari: lunedì-giovedì-venerdì 14/18 - martedì 10-14 - mercoledì 10/12-14/19. Sono osservati i protocolli anti-covid, per informazioni tel. 0481777625.



E’ possibile ritirare il catalogo ZEROPIXEL FESTIVAL 2020 MUSICA presso la sede di Acquamarina Associazione Culturale in via Rossetti 16 il mercoledì dalle ore 17 alle ore 18.30, per informazioni Annamaria Castellan, cell. 3472350025.