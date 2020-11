Zeropixel Festival, dai Kiss ai Megadeth

Una decina di opere che ritraggono alcuni grandi nomi della musica internazionale, realizzate dal fotografo Daniele Peluso, specializzato nelle rielaborazioni di Polaroid con la tecnica del mosaico applicata a sue fotografie originali. Sarà presentata venerdì 13 novembre alle 18 in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Zeropixel Festival la mostra “Affinché tu possa vedere i colori della musica”, a cura di Massimiliano Muner. La personale di Daniele Peluso, che sarà proposta in allestimento e visitabile dal pubblico non appena la situazione lo consentirà, racchiude un progetto sempre aperto per l’autore - inseguire il proprio sé bambino, che ha iniziato a sognare nel momento in cui ha potuto guardare il mondo attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica - e persegue un fine nobile, aiutare i bambini in difficoltà stimolando in loro il benessere psicologico e il buonumore. Le fotografie in mostra, composizioni uniche in Polaroid create dall’archivio dell’autore, saranno infatti messe in vendita e il ricavato devoluto in beneficenza all’Associazione #iotifosveva.



Tra gli artisti ritratti, immortalati in concerto negli Stati Uniti, in Russia, in Danimarca, in Olanda, in Finlandia e in Italia, si potranno ammirare, chitarrista e cantante dei Kiss, il fondatore deie molti altri. Scrive Peluso a proposito del suo lavoro: “, pagando spesso il prezzo di un posto in prima fila con sputi e birre sulla testa, gomme da masticare nei capelli, soli cocenti e piogge torrenziali, sempre e solo per essere lì, in quel piccolo universo, a sgomitare per un posto decente che mi permettesse di raccontare, con un occhio chiuso e uno aperto, gli infiniti sogni di un bambino che non è mai voluto crescere per davvero.”. Ha pubblicato il suo primo libro “”, supportato dalla sua prima mostra personale, con lo scopo dichiarato di