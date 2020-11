Zeropixel presenta 'Un soffio di luce' di Luigi Tolotti

Ha percorso i sentieri della Costiera triestina, scendendo fino al mare. L’utilizzo di un foro stenopeico, che richiede pazienti tempi di esposizione e uno sguardo che ribalta i consueti codici di ripresa, ha determinato la cadenza dei passi e indicato le soste. E’ un approccio meditativo alla natura e ai suoi elementi quello che caratterizza i lavori del fotografo triestino Luigi Tolotti riuniti nell’esposizione “Un soffio di luce”, che sarà presentata venerdì 27 novembre, alle 18, in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di ZeroPixel Festival. Seguirà, sabato 28 novembre alle 18, sempre in streaming ma su piattaforma digitale, un workshop introduttivo alla fotografia istantanea con banco ottico 20x25 e pellicola a sviluppo istantaneo, tenuto dal direttore artistico di ZeroPixel Festival Ennio Demarin e dal fotografo Massimiliano Muner (per iscriversi inviare una mail a info@zeropixelfestival.it, specificando nome e cognome: si riceverà il link d’accesso).



, avrebbe dovuto essere ospitata a Monfalcone, all’interno dell’Ecomuseo del Consorzio Culturale del Monfalconese, e sarà proposta dal vivo non appena possibile. Intanto sarà illustrata dall’autore, in conversazione con la curatrice, con interventi del presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese - Ecomuseo del Territorioe del fisico, che sottolineerà l'aspetto di ricerca e sperimentazione della fotografia di Tolotti.Nel 2006scriveva: “Ci troviamo a un punto della nostra civiltà in cui avvertiamo molto acutamente la necessità di una pausa immaginifica”. E questa esigenza, dice la critica Lorella Klun, è oggi più che mai sentita, per stabilire quell’intervallo perduto celato nella vita di ogni giorno e, ancora di più, da ritrovare nelle espressioni artistiche: “L’acquietarsi dei ritmi quotidiani si raggiunge soprattutto attraverso la rarefazione dei pensieri: aldilà di facili slogan new age, una ricerca scientifica rivela che la mente umana produce un pensiero al secondo… per ogni ora sono 3.600 pensieri, perlopiù ripetitivi, simili a quelli dei giorni prima. Immergersi nel silenzio della natura significa allora agire sul ritmo della routine quotidiana, per allentare il rumore di fondo che solitamente accompagna gran parte delle attività e magari per cogliere nelle piccole cose la potenza della creazione”.

Nel suo percorso a piedi tra i sentieri che dal Carso si aprono sul mare, Tolotti si è concentrato su piccoli elementi naturali: un fiore, l’intreccio dei rami di un albero, la porosità degli scogli. Elementi che “catturano con la loro vibrante semplicità l’attenzione del viandante e conquistano il primo piano, lasciandosi velare da una luce morbida, capace di trasformare i dardi del sole e i moti marini in grafismi soffusi. Ed è il mare, che si intravvedeva nelle tappe lungo la discesa e infine si rivela in tutta la sua pacata e quasi teatrale bellezza, a trasportarci in un tempo sospeso, dove non vi è la tirannia di ore, stagioni o impellenze”, scrive Klun, sottolineando come un approccio così meditativo metta al bando il facile effetto cartolina e rifugga dai panorami spettacolari per concentrarsi invece sulle emozioni, quasi trasponendo figurativamente la profonda poesia degli haiku. E forse non è un caso, conclude Klun, che Rainer Maria Rilke, il quale agli inizi del secolo scorso ha percorso gli stessi luoghi, si sia interessato proprio a questo genere letterario giapponese.