Zeropixel riaprono le mostre dedicate alla musica

La settima edizione di Zeropixel Festival 2020 termina aprendo per l’ultima settimana di aprile e i primi giorni di maggio quasi tutte le mostre dedicate alla musica. E’ un finale in bellezza qui di seguito elenchiamo gli spazi e tutti i dati e gli orari delle mostre visibili di persona:



Biblioteca Statale Stelio Crise di Largo Papa Giovanni XXIII n. 6, di Trieste, la mostra collettiva internazionale MUSICA, opere di 35 fotografi.

da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021

con orario 16.00 - 18.00

saranno osservati i protocolli anti-covid



Mediateca, Cappella Underground, di Via Roma, 19, la mostra personale “Affichè tu possa vedere i colori della Musica” di Daniele Peluso.

da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021

con orario 14.00 - 19.00

saranno osservati i protocolli anti-covid





da martedì 27 aprile, da martedì a sabatocon orario 17.00 - 19.00saranno osservati i protocolli anti-covidle mostre:e le mostre monografichea cui è stato assegnato il Primo Premio Sergio Scabare la mostra collettivacon opere di Angela Arziniaga González, Arturo Fuentes Francos, Artura Talavera Negrete, Balam Enrique Ponce, Everardo Rivera, José Loreto Morales, Paulina Gabriela Pasos Pérez, Rafael Galván Montoto, Sergio Javier González Carlos.Per le mostre al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste si osservano i seguenti orari:venerdì 30 aprile con orario 18.00 - 21.00sabato 1 maggio con orario 10.00 - 21.00domenica 2 maggio con orario 10.00 - 18.00con almeno un giorno di anticipo come previsto dal DPCM.Le prenotazioni andranno fatte su:Il catalogo ZEROPIXEL FESTIVAL 2020 MUSICA sarà disponibile presso la Biblioteca Statale Stelio Crise e presso il Magazzino 26 e presso la sede di Acquamarina Associazione Culturale in via Rossetti 16, per informazioni Annamaria Castellan, cell. 3472350025.“Abbiamo fatto di tutto affinché l’arte della fotografia e la musica contribuisse a combattere questo periodo di sospensione ed incertezza - scrivono gli organizzatori - e abbiamo il piacere di informare che è in preparazione l’8a edizione del Festival che avrà in serbo molte novità, con mostre, conferenze, incontri e workshop. Non perdetevi questa occasione per vedere le mostre, saremo presenti, potrà essere occasione di scambio di opinioni e idee”.