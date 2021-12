Ziberna svela a Udine 'L'ultimo contratto'

Mercoledì 29 dicembre sarà presentata a Udine la riedizione di 'L'ultimo contratto', primo romanzo giallo/thriller scritto dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e pubblicato 25 anni fa. L’opera, ormai introvabile nelle librerie anche per il successo di critica e vendite che riscosse all’epoca, è stata rieditata dalla Goliardica Editrice di Trieste e il ricavato dell’Autore sarà devoluto in beneficienza.

La presentazione del libro è in programma alle 18 al Caffè Contarena nel corso di una conversazione con il giornalista Mattia Pertoldi; si potrà accedere solo dotati di Green Pass rafforzato. Il libro, che nei prossimi giorni sarà presentato anche a Pordenone, è in vendita nelle principali librerie della regione.

A 46 anni Luca Florio è un uomo arrivato: è riuscito ad ottenere il successo, il denaro ed il potere. Custodisce, però, un segreto che non può svelare a nessuno, nemmeno a sua moglie Giulia, ambiziosa ed affascinante donna in carriera. La ricerca della giustizia fa intersecare la sua vita con quella di esponenti del crimine organizzato – come la mafia del Brenta – ed entrare in contatto con una misteriosa Fondazione, guidata da cinque uomini al di sopra di ogni sospetto, che interviene a difesa delle vittime di violenze, agendo ben oltre i limiti della legalità.

Il romanzo, ambientato prevalentemente nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, avvince il lettore con la sua suspense, i suoi ritmi incalzanti e colpi di scena, sino al sorprendente finale. Molti i riferimenti anche a Trieste, ai suoi luoghi suggestivi, alla sua gastronomia ed architettura.

Rodolfo Ziberna, nato a Gorizia nel 1961 da genitori esuli istriani, con la moglie Arianna e la figlia Maria Letizia risiede a Gorizia. Laureato in giurisprudenza, è stato sino al 2013 direttore generale dell’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia. Dal 2017 è sindaco di Gorizia, dopo essere stato consigliere regionale dal 2013.

Nel 1997 esordisce nel mondo della letteratura con il suo primo romanzo thriller intitolato “L’ultimo contratto”. Ha pubblicato successivamente anche il romanzo “Distruggere Odessa”, che sarà rieditato nei primi mesi del prossimo anno, il romanzo “La seconda vita” e diverse novelle.