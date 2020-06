‘Banche, passi avanti sui prestiti per le Pmi’

Audizione in Commissione d'inchiesta banche per i vertici di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori, e Mauro Micillo, responsabile divisione Corporate e Investment Banking, sull’applicazione delle misure previste dai decreti Cura Italia e Liquidità.

“Sono felice di apprendere che si è fatto un grande passo avanti per quanto riguarda i prestiti erogati con garanzia del Fondo centrale per le Pmi" ha commentato la presidente della Commissione, Carla Ruocco (M5S), sottolineando che “l'istituto ha esteso il preammortamento a 36 mesi, con 109mila pratiche processate, per circa 2,2 miliardi, corrispondenti al 70-80% dell'ammontare complessivo delle richieste, e tempi medi di erogazione migliorati a 6 giorni”.

“Un dato in accelerazione rispetto alla metà di maggio, quando, a seguito dell'invio dei questionari da parte della commissione agli istituti, Intesa San Paolo aveva fatto sapere di aver accolto solo il 29,7% delle domande di finanziamento fino a 25.000 euro, con 44.492 finanziamenti erogati e tempi medi di erogazione a sette giorni”, prosegue Ruocco. “E' chiaro che c'è ancora tanta strada da fare, ma credo che la direzione sia quella giusta. Le Pmi sono la spina dorsale della nostra economia, lo diciamo da sempre: ma adesso più che mai è il momento di dimostrarlo con i fatti. E di farlo tutti insieme, per cui bisogna dare risposte celeri e positive”.

“Da fine febbraio abbiamo messo in campo iniziative per mettere in sicurezza i colleghi e i clienti”, ha spiegato Barrese in audizione. “Abbiamo semplificato il dialogo con i clienti e potenziato il sistema dei pagamenti digitali”.

Sul fronte della liquidità la banca ha messo a disposizione un "plafond da 15 miliardi per continuare a dare ossigeno alle attività, che poi è stato aumentato a 50 miliardi. Di questi, sono stati erogati 12 miliardi, 4 dei quali a valere sulle iniziative del decreto liquidità”, ha spiegato ancora Barrese. “Nell'ambito delle attività con il Fondo di Garanzia e Sace, c'è stata la manifestazione d' interesse di 200 aziende per 5 miliardi, esclusa l'operazione sulla filiera di Fca. Le operazioni fatte sono 10 per circa 100 milioni".

Le moratorie e le sospensioni dei prestiti personali disposte da Intesa Sanpaolo “al 10 giugno sono state 170 mila per circa 10 miliardi di euro di debito residuo, ha spiegato ancora Barrese. “C'è stata poi l'attività dell'anticipazione della cassa integrazione con l'erogazione di 15mila bonifici".

"Nei mesi di marzo e aprile la banca è riuscita a processare oltre 600 mila pratiche di credito, rispetto al milione all'anno processate prima dell’emergenza. Questi numeri - ha concluso Barrese - danno l'idea dell'onda d'urto arrivata sulla banca alla quale si è riusciti a far fronte grazie alla digitalizzazione”.