Proseguono le attività proposte dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg nell’ambito del catalogo regionale delle competenze digitali ‘Da tuta blu a tuta blu’, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del Por.

Il prossimo appuntamento, in programma venerdì 13 maggio, alle 9, nella sede della Solari di Udine (via Gino Pieri 29), verte sul tema ‘Il processo di sviluppo prodotto in Solari di Udine SpA. Suite Smart: dall’emergenza Covid al futuro’.

Sarà l’occasione per apprendere come si possono utilizzare elementi innovativi nelle componenti hardware e software dei prodotti Solari, attraverso l’utilizzo di modelli organizzativi quali Lean Digital Production e Agile, nonché comprendere come l’azienda abbia inserito e utilizzi il Plm nei processi di sviluppo del prodotto.

Il seminario sarà condotto dagli esperti della digitalizzazione dei processi produttivi operanti nell’impresa Faro Manifatturiero Fvg: Enzo Re, Rocco Barbaresco, Jacopo Zuliani e Michele Cimenti.