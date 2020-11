'Adesso teniamo duro per ripartire'

Marco Zoratti, vice presidente regionale di Confesercenti commenta così la notizia del passaggio del Fvg da zona gialla ad arancione: “Con grande rammarico, apprendiamo che il Friuli Venezia Giulia è diventato zona arancione. Gli sforzi e le iniziative presi dalla Regione per evitare questo declassamento non hanno sortito i risultati sperati".

"Purtroppo i pubblici esercizi: bar, ristoranti, osterie, caffetterie etc sono nuovamente i più colpiti. Vigileremo a questo punto sulle tempistiche dei ristori, auspicando che i versamenti avvengano in tempo breve, così come promesso dal Governo e dalla Regione. Dal canto nostro abbiamo già iniziato lo screening per valutare la buona gestione dei versamenti a favore delle aziende. Detto questo, mi sento di fare un appello ai colleghi commercianti ed esercenti: Non molliamo proprio ora, ma teniamo duro per ripartire quando avremo domato il Coronavirus”, conclude Zoratti.