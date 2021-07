'Assicurazioni preziose per disegnare un futuro sostenibile'

"Il settore privato può essere un prezioso consigliere dei governi per disegnare strategie di lungo termine per un futuro più sostenibile". Lo ha detto Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali e membro dell'Advisory Board del B20, intervenendo al B20-G20 Dialogue on Finance & Infrastructure 'Accelerating sustainable and inclusive growth'.

"Gli investimenti di lungo termine sono nel Dna delle compagnie assicurative. Il settore privato e le assicurazioni possono essere attori fondamentali per costruire un'economia più resiliente".

Per Galateri "la sfida è costruire partnership pubblico-private per farvi confluire investimenti e competenze per finanziare infrastrutture verdi e per essere meglio preparati per nuovi rischi sistemici".