'Assunzioni Bricoman, agevolare gli ex dipendenti Mercatone Uno'

"Leggiamo sugli organi di informazione del Recruiting day del prossimo 27 gennaio da parte di Bricoman, azienda intenzionata a insediarsi a Reana del Rojale la prossima primavera. Ci chiediamo, però, come mai non siano stati coinvolti da parte della Regione Fvg tutti i lavoratori dell'ex Mercatone Uno di Reana". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, aggiungendo che "risulta esserci ancora una decina di dipendenti dell'ex Mercatone di Reana che non sono stati ricollocati. Per queste persone non c'è più cassa integrazione: alcuni di loro stanno percependo il reddito di cittadinanza e avrebbero la possibilità dei relativi sgravi fiscali; altri, invece, ne gioverebbero per questioni di età".

"Eppure - sottolinea l'esponente pentastellato - non risulta che gli stessi siano stati coinvolti in questa iniziativa. Si tratta di lavoratori che hanno visto chiudere il proprio negozio da anni e che sarebbero potuti essere riqualificati proprio in vista di assunzioni di questo genere". "Da quanto ci risulta, sarebbero solamente un paio i lavoratori coinvolti attraverso i Centri per l'impiego in questo recruiting. Capiamo benissimo - puntualizza il capogruppo M5S - che le aziende debbano essere autonome nelle loro decisioni, ma ci sono anche impegni sociali che vanno mantenuti e situazioni difficili che vanno sanate. Bene l'attenzione e l'impegno della Giunta regionale nel reperire i lavoratori per questa nuova iniziativa, che va ad aggiungersi alle tante già presenti in zona con tutte le perplessità che ciò fa nascere".

"Proprio per questo intervento regionale, tuttavia, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione per i lavoratori ex Mercatone. Auspichiamo che entro mercoledì prossimo - conclude Sergo - si possa ottenere una svolta per questi cittadini che, nonostante le promesse, stanno ancora attendendo un posto di lavoro".