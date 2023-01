'Aumentano i carburanti, ma i prezzi sono inferiori a marzo 2022'

L'impatto del ripristino delle accise 'piene' sui carburanti si è scaglionato gradualmente nei primi tre giorni del nuovo anno. Il 31 dicembre la Figisc Confcommercio, la Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti, prevedeva che i prezzi sarebbero aumentati da 1,630 a 1,8 euro al litro per la benzina in modalità Self, da 1,695 a 1,880 per il gasolio e, infine, da 0,765 a 0,8 euro al litro per il Gpl in modalità servito.

"Alla luce dei prezzi medi nazionali realmente praticati al 31 dicembre e al 3 gennaio, gli aumenti sono stati: per la benzina Self da 1,631 a 1,801 euro al litro (incremento di 0,170 euro/litro); per la benzina servito da 1,792 a 1,954 euro/litro (incremento di 0,162); per il gasolio Self da 1,695 a 1,872 euro/litro (incremento di 0,167)".

“Il livello di questi prezzi – precisano ancora dalla Figisc - rimane notevolmente inferiore a quello raggiunto il 21 marzo 2022, alla vigilia del taglio delle accise deciso dal Governo Draghi: per la benzina Self è di 0,321 euro/litro in meno; per la benzina servito di 0,3 euro/litro in meno; per il gasolio Self di 0,24 euro/litro in meno; per il gasolio servito di 0,227euro/litro in meno; per il Gpl Self di 0,094 euro/litro in meno e per il Gpl servito di 0,098 euro/litro in meno”.

“Nella formazione dei prezzi incidono per benzina e gasolio le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati dell'area commerciale Mediterraneo che, mentre non hanno subito variazioni significative negli ultimi giorni del 2022 e nei primi giorni del 2023, sono scese dal 21 marzo 2022 al 3 gennaio 2023 di 0,127 euro al litro per benzina e di 0,113 euro/litro per gasolio. Per il Gpl, che lavora sulla base di contratti mensili, la quotazione è scesa a gennaio di 0,130 euro/litro su marzo 2022 e di 0,013 su dicembre 2022”.

Entrando nel dettaglio dei prezzi praticati in Fvg, l'osservatorio della Figisc al 3 gennaio indica un prezzo medio della benzina di 1,681 euro/litro self (prezzo minimo 1,558) e di 1,776 al servito (prezzo minimo 1,587), un prezzo medio del gasolio di 1,758 euro/litro self (minimo 1,408) e di 1,855 servito (minimo 1,635); da segnalare che la nostra è una delle regioni dove il 'delta', ovvero la differenza tra servito e 'fai da te', è tra i più bassi in Italia: è pari a 0,095 per la benzina e a 0,096 per il gasolio, superiore solo a quello di Bolzano (rispettivamente di 0,087 e 0,084).

A questi prezzi va poi aggiunto lo sconto regionale, in base alla fascia, con un occhio rivolto anche alle tariffe praticate nei territori contermini, specie in Slovenia, dove i prezzi medi si attestano a 1,3 euro al litro per la benzina e a 1,5 euro/litro per il diesel e sono già riprese le 'trasferte' per il pieno.

Da qui la richiesta dei benzinai alla Regione di applicare quanto prima l'extrasconto previsto - fino a un massimo di ulteriori 10 centesimi al litro - per i comuni più vicini al confine.