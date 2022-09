'Autotrasporto, gravi nodi sul credito d'imposta'

E' viva l’apprensione anche fra le imprese di autotrasporto del Friuli Venezia Giulia per le perduranti disfunzioni telematiche relative all’erogazione del contributo straordinario del 28% sulla spesa per l’acquisto del gasolio nel primo trimestre 2022. È quanto segnala Denis Durisotto, presidente del Gruppo Trasporti e Logistica di Confapi Fvg.

"Il Decreto Aiuti – spiega Durisotto –, allo scopo di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio per autotrazione a partire dai primi mesi del 2022, riconosce alle imprese della categoria un credito d’imposta nell’anzidetta misura del 28% per l’acquisto di gasolio nel primo trimestre dell’anno in corso. Con successivi decreti sono state definite le modalità di erogazione del contributo e di presentazione della domanda da parte delle imprese, da eseguirsi attraverso una piattaforma telematica appositamente predisposta dall’Agenzia delle Dogane".

"Purtroppo, la piattaforma telematica, formalmente accessibile dal 12 settembre scorso, presenta disfunzioni tali da impedirne l’utilizzo, senza che ancora si possa prevedere quando gli inconvenienti possano essere rimossi".

"Anche per l’autotrasporto regionale il credito d’imposta del 28%, pur limitato a un solo trimestre, è un apporto fondamentale per i bilanci delle imprese del settore e per la tenuta di queste ultime sul mercato. Senza di esso sarebbe, infatti, impossibile fronteggiare i considerevoli incrementi di costo del gasolio verificatisi nel 2022; costi – precisa Durisotto – che non è possibile riversare sul prezzo del servizio".

"Le risorse stanziate, ammontanti a quasi 500 milioni di euro – conclude il Capogruppo degli autotrasportatori di Confapi Fvg – appaiono sufficienti, ma, se i ritardi dovessero perdurare, il loro impatto sulle gestioni aziendali finirà col perdere d’efficacia. Sul punto Confapi FVG è già intervenuta in sede nazionale, allo scopo di sbloccare l’impasse. Si vedrà se nei prossimi giorni giungeranno gli attesi riscontri".