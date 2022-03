'Autotrasporto, l'accordo con il Governo si è tradotto in un nulla di fatto'

"Nei fatti, l’accordo sottoscritto dalle Associazioni nazionali dell’autotrasporto professionale con il Governo si è tradotto in un nulla di fatto per la categoria". Lo dichiara Denis Durisotto, Presidente del Gruppo Trasporti e Logistica di Confapi Fvg, dopo aver preso visione del testo del decreto Energia, appena varato da Governo.

"Da quanto vi si legge - spiega Durisotto - il Governo non riconoscerà fra 3 mesi la consueta quota di rimborso accise di 21,4 centesimi di euro al litro in forma di credito d’imposta; ma, avendo adottato lo sconto alla pompa di 25 centesimi al litro, la azzera per 30 giorni, di fatto concedendo il risibile sconto per differenza di 3,6 centesimi al litro (25,0 - 21,4 centesimi al litro). In altre parole per il periodo di 30 giorni è esclusa la possibilità per le imprese di autotrasporto in conto terzi di usufruire del rimborso accise per il gasolio per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t di categoria ecologica Euro 5 e 6. Tale decisione sarebbe risultata necessaria in forza di un vincolo imposto dalla normativa comunitaria sulle accise".

"Di tale vincolo, però - continua Durisotto - non si è parlato nel corso delle trattative con il Governo né vi è cenno nell’accordo sottoscritto, non fosse altro per chiarezza. Per di più, tale disposizione non figurava nelle prime bozze del decreto legge, facendo pensare a una somma di 25 + 21,4 centesimi. E' stata inserita solo nella misura finale".

"Per il momento, quindi, tutto resta come prima e quella che doveva essere la misura di maggior impatto per la categoria è letteralmente sfumata, lasciando invariato il prezzo del gasolio per i vettori professionali sia nei prossimi 30 giorni sia per l’epoca successiva. Ma quello che più spiace – conclude il Presidente dell’autotrasporto e della logistica di Confapi Fvg – è la scarsa attenzione per un comparto fondamentale per l’economia del Paese".