L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso organizza il webinar “Le obbligazioni solidali nelle azioni di responsabilità contro gli organi di controllo”.

L’appuntamento formativo è in programma martedì 15 marzo dalle 15 alle 18 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 3 crediti formativi. L’articolo 2407 del Codice Civile prevede che i membri degli organismi di controllo delle società siano corresponsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Obiettivo dell’incontro è fornire ai professionisti che compongono gli organismi di controllo delle società una panoramica sulle modalità con cui si attua la solidarietà tra i corresponsabili, tema spesso trascurato negli approfondimenti sulla materia.

Nella prima parte si approfondiranno aspetti giuridici generali del vincolo di solidarietà e delle transazioni parziali. La seconda parte del seminario verterà su aspetti processuali civili e penali e sui temi della traslazione del rischio e dell’assicurazione obbligatoria come possibile percorso a tutela sia degli organi di controllo che dei soggetti danneggiati.

Intervengono come relatori: Massimo Fabiani, Professore Ordinario di Diritto Commerciale dell’Università del Molise, e Luca Ponti, Avvocato in Udine specializzato in diritto civile e penale d’impresa.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org