'Banche, sostenere famiglie e aziende'

"Rafforzare le collaborazioni con il mondo bancario per attutire le ricadute negative della pandemia sul tessuto imprenditoriale ma anche per costruire le basi di ripresa favorendo la ripartenza economica". Lo ha detto l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, in collegamento in videconferenza con il nuovo presidente della Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (Abi Fvg), Renzo Chervatin.

Zilli ha confermato la volontà di portare avanti una collaborazione con Abi per trovare gli strumenti più adeguati per sostenere le imprese e le famiglie.

"Soprattutto in questo momento - ha detto l'esponente della Giunta Fedriga - è quanto mai necessario riprendere un'interlocuzione con l'Abi: l'Amministrazione regionale è pronta ad approfondire contributi di natura anche tecnica e ad utilizzare strumenti innovativi per agevolare il superamento di questa fase di difficoltà in cui versano famiglie e aziende. Auspichiamo che gli istituti di credito possano essere parte attiva e pronti per la ripartenza per le modernizzazioni e lo sviluppo del territorio anche in sinergia con gli interventi che la Regione potrà mettere in campo".

Zilli, esprimendo al neo presidente gli auguri di buon lavoro, ha evidenziato anche l'importanza dell'Abi nel promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria e al risparmio. Sul punto sono previsti anche degli incontri formativi.