'Bene i bonus bici per il rilancio del settore'

"Un’iniziativa che può rilanciare un settore che ha vissuto un periodo di non pochi alti e bassi". Filippo Meroi, capogruppo Tecnoedili di Confcommercio provinciale di Udine, sottolinea l’importanza del contributo regionale fino al 30% dell'importo in fattura per l'acquisto delle normali biciclette e delle biciclette elettriche destinato a tutte le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, novità annunciata dall’assessore regionale Fabio Scoccimarro.

Chi ha acquistato una due ruote dallo scorso 11 novembre compreso, ricorda Meroi, dal prossimo 23 gennaio potrà fare richiesta alla Regione e usufruire dell’incentivo, che ammonta a un massimo di 300 euro per l'acquisto della bicicletta elettrica e a un massimo di 200 per la bicicletta muscolare. "Lo consideriamo un importante sostegno al nostro comparto – prosegue il capogruppo Tecnoedili –, tenendo conto anche delle nuove risorse stanziate per coprire le domande inevase del contributo bici del 2019".

Negli ultimi anni, osserva Meroi, "dopo il periodo della pandemia, il settore ha dovuto fare i conti con il problema dell’irreperibilità della componentistica nei paesi asiatici, con i conseguenti, pesanti ritardi nelle consegne. Questo intervento regionale può rilanciare le vendite".