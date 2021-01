'Bene le patenti per l'autotrasporto, ma ne servono altre'

La Regione ha reso noti i risultati del bando per sostenere il percorso per l’ottenimento la patente per l’esercizio di autotrasportatore professionale, un percorso particolarmente oneroso: 86 le domande finanziate su 120 in graduatoria. Confartigianato Fvg ha più volte portato all’attenzione la carenza di autisti e la necessità di un intervento per dare l’opportunità a giovani e non occupati di inserirsi nel comparto.

"È un buon risultato, che mette in evidenza la positività dell’azione della categoria nel segnalare le reali problematicità del comparto e l’attenzione delle istituzioni per l’elaborazione di misure efficaci di risposta". Così il presidente di Confartigianato Fvg Graziano Tilatti e il capogruppo regionale Trasporti Stefano Adami commentano i primi risultati del bando con cui la Regione ha messo a disposizione 200mila euro (con un emendamento all’assestamento di Bilancio di luglio 2020 a firma del capogruppo Mauro Bordin) per abbattere i costi dell’acquisizione della patente per autotrasportatori di merci o persone: 86 domande finanziate su 120 in graduatoria, con l’impegno da parte dell’assessorato di riferimento a trovare le risorse per scorrere l’elenco.

"È assolutamente una buona notizia – conferma Adami -, poiché rappresenta una risposta a un bisogno reale del nostro settore. Ottenere la Carta di qualificazione del conducente per l’esercizio della professione di autotrasportatore è percorso oneroso, che costa diverse migliaia di euro e che per questo non è facilmente aggredibile. Il supporto regionale ha evidenziato che la disponibilità alla professione c’è, se si agevola l’iter".

Guarda al futuro il presidente di Confartigianato Tilatti e, auspicando lo scorrimento della graduatoria in tempi brevi, rilancia: "Nell’autotrasporto c’è lavoro e richiesta di autisti. Si pensi perciò a proseguire nell’iniziativa, poiché essa rappresenta anche una opportunità di riqualificazione per persone che sono rimaste senza lavoro e con potrebbero così avere prospettiva di impiego".