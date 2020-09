'Best Managed Company' a Italian Design Brands

Italian Design Brands (IDB), il polo di design italiano di alta qualità, è stato premiato per il secondo anno consecutivo quale “Best Managed Company”. Il riconoscimento è stato assegnato da Deloitte che con tale iniziativa, giunta alla terza edizione italiana, identifica aziende che si sono distinte in termini di organizzazione, strategia e performance.

Si tratta di una nuova importante conferma della validità del modello IDB, premiato per aver saputo costruire un polo di eccellenza capace di coniugare una visione strategica di lungo periodo con la tutela e valorizzazione dell’identità di ciascuna azienda. Grazie a un percorso costante di aggregazione e di crescita organica delle aziende del Gruppo, IDB è stata in grado di passare, in soli cinque anni, da 20 a oltre 150 milioni, arrivando a presidiare con successo il mondo dell’arredo, delle luci e degli arredi custom di lusso.

È emersa inoltre, quale particolarmente distintiva, la capacità di IDB di supportare la crescita indipendente di ciascuna azienda coordinando specifici progetti di Gruppo su diversi fronti, tra cui quello della trasformazione digitale, del supporto commerciale, del rafforzamento organizzativo, oltre che della finanza straordinaria. Capacità ancor più importante nell’affrontare con resilienza anche momenti di mercato complessi come quello attuale, in cui IDB ha affrontato e gestito i difficili primi mesi del 2020 mettendo rapidamente in sicurezza finanziaria tutte le società e ha avviato diversi nuovi progetti per porre le basi per la ripartenza, intensificando il dialogo tra le società e le sinergie di Gruppo.

Un importante riconoscimento per il team manageriale IDB, che lo scorso maggio ha annunciato l’arrivo di Andrea Sasso, Chairman e CEO del Gruppo. A febbraio 2020 è inoltre entrata in IDB Flexalighting - che progetta e produce sistemi di illuminazione a LED per interni ed esterni – settimana azienda dopo le partnership strette con Gervasoni, Meridiani, Cenacchi International, Davide Groppi, Saba Italia e Modar.

Giorgio Gobbi, Managing Director di IDB ha commentato: “Ricevere per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento assegnato da Deloitte ci rende particolarmente felici. È un’importante conferma della validità del modello IDB che in pochi anni si è affermato come un polo in grado di attrarre aziende di eccellenza in un settore frammentato come quello dell’arredo. Il momento storico che stiamo affrontando ha peraltro reso ancora più evidenti i vantaggi derivanti dall'appartenenza a un Gruppo solido e con una visione di lungo periodo come IDB. Continueremo a lavorare per lo sviluppo ulteriore del polo e a supportare come sempre le aziende, valorizzandone e tutelandone le specifiche identità”.

Alberto Bortolin, Direttore Finanziario di IDB, ha aggiunto: “Ringraziamo Deloitte per questo riconoscimento che ancora una volta conferma come il nostro modello organizzativo, la visione strategica e i tanti progetti avviati a supporto delle aziende, siano alla base del successo del Gruppo. Un modello virtuoso, attento e in grado di garantire la massima solidità finanziaria, in un’ottica di continua crescita e sviluppo”.