I sistemi informativi sono alla base di numerosi processi aziendali. Uno stop prolungato, un black out del loro funzionamento, dovuto a un evento esterno o inatteso, può causare importanti conseguenze sull’organizzazione e sulla produttività dell’intera organizzazione.

È fondamentale, quindi, per un’azienda avere un piano ben strutturato in cui siano indicati tempi e strumenti da utilizzare, così da reagire in modo rapido. Esistono strategie per garantire l’affidabilità e la resilienza di tecnologie e di sistemi informativi, anche in situazioni di emergenza. Tra queste ci sono la Business Continuity e il Disaster Recovery, che si focalizzano sulla pianificazione strategica. Una volta identificata la necessità di continuità operativa, quali sono gli step da seguire? Quali sono gli elementi base? Quali i processi automatici?

A queste e altre domande cerca di rispondere il webinar “Business Continuity: affidabilità e resilienza dei sistemi informativi”, organizzato da IP4FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, in programma sulla piattaforma Zoom domani, 16 giugno, alle 17. L’incontro, dedicato a imprenditori, manager aziendali, responsabili e tecnici IT, traccia un percorso metodologico legato al concetto di continuità operativa (business continuity), individua elementi chiave e figure aziendali coinvolte, delinea un possibile approccio sistemico, attraverso esempi e testimonianze concrete di casi aziendali.

A raccontare l’approccio sistemico alla Business Continuity ci sarà Valerio Mezzalira, CEO di Oplon Networks, società di ingegneria informatica nata in Italia nel 2010, con quartier generale a Padova ed una filiale a San Josè nel distretto della Silicon Valley (Usa). L’azienda sviluppa prodotti di cybersecurity e soluzioni integrate per la governance dei moderni Data Center, Network, ambienti Cloud e Hybrid. Emanuele Parpinelli, Managing Director di Sacilese Industriale Vetraria, racconterà l’esperienza dell’azienda pordenonese, leader nella trasformazione e nella fornitura di vetri temprati piani e curvi.

