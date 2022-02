'Caro carburanti, l'autotrasporto è al collasso'

"Il tempo delle attese e delle promesse è finito. La condizione di già grande difficoltà della categoria è resa ora drammatica dal rincaro dei carburanti che non accenna a diminuire". È il grido di allarme che gli autotrasportatori artigiani del Friuli Venezia Giulia, con il capocategoria regionale dell’Autotrasporto di Confartigianato Fvg, Stefano Adami, lanciano al Governo nazionale e alla politica del Friuli Venezia Giulia perché si faccia portavoce presso Palazzo Chigi e i parlamentari regionali "di una situazione divenuta insostenibile. Servono provvedimenti immediati per evitare la chiusura di molte imprese e le conseguenti pesanti ripercussioni su occupazione ed economia locali".

Adami mette in riga numeri inequivocabili: "L’aumento del gasolio del 30%, del gas liquefatto del 250% e dell’additivo AdBlue del 300% - dettaglia - hanno portato ad un aggravio che non si riesce a riversare sui committenti, con il conseguente azzeramento del margine di profitto di molte imprese, che sono costrette a fermare i propri mezzi. Il comparto dell’autotrasporto, già da anni in condizioni difficili a causa della concorrenza spesso sleale e non rispettosa delle regole attuate dai vettori esteri, si trova ora di fronte a una condizione drammatica".

A fronte di tale situazione, la categoria avanza richieste precise: "Servono provvedimenti immediati per alleggerire la pressione fiscale sulle aziende, utilizzando anche parte delle risorse incassate dallo Stato a titolo di extra-gettito, derivanti dalle accise sul prezzo dei carburanti. Sul medio termine è necessario agire sul sistema burocratico e dei controlli, per evitare qualsiasi forma di abusivismo, illegalità e dumping sociale: criticità da sempre manifestate da Confartigianato Trasporti e non sempre prese in seria considerazione dalle autorità competenti".

Insieme ai provvedimenti, Adami insiste sulla tempistica: "Bisogna agire subito, prima che il malcontento della categoria possa sfociare in una protesta spontanea e incontrollata".