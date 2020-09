'Casa dolce casa'

Lockdown e pandemia hanno cambiato il modo di vivere la casa e la domanda delle persone e delle famiglie nei riguardi dello spazio domestico. La casa è diventata ‘home office’, ospita l'angolo wellness (perché c'è resistenza ad andare in palestra); è stata riscoperta la centralità della cucina perché, con lo smart working, non si mangia più tanto al bar o alle mense aziendali...

Le imprese del Friuli Venezia Giulia hanno intercettato questi cambiamenti della domanda e dello stile di vita legati alla casa? In che modo? Molte risposte verranno da Casa Moderna, che si terrà in Fiera a Udine dal 3 al 10 ottobre, ma intanto a EconoMy Fvg (in onda questa sera alle 21 su Telefriuli, canale 11 o 511 in Hd e in streaming su telefriuli.it) proviamo ad anticipare qualche risposta.

Con Alfonso Di Leva ci saranno Marco Tenani, Dvo di Pordenone, Alessandro Englaro, Akuis di Tolmezzo, Roberto Lizzi, Snaidero di Majano, Carlo Piemonte, Cluster Casa Legno Arredo, Andrea Cumini, imprenditore, e Antonio Morello, designer.