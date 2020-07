'Colussi, un vanto per la nostra regione'

Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha espresso a nome di tutti gli associati della Territoriale grande soddisfazione per la laurea honoris causa in ingegneria meccanica che sarà assegnata l’8 luglio prossimo dall’Università di Udine a Giovanni Battista Colussi, "figura esemplare nel mondo imprenditoriale della nostra regione, persona di grande valore umano, professionale ma, soprattutto, intellettuale" a capo dell’azienda di famiglia nata quarantasei anni fa con la realizzazione della prima lava prosciutti al mondo.

"La Colussi Ermes di Casarsa – ha detto Agrusti – ha rappresentato e rappresenta per tutto il Friuli Venezia Giulia una realtà imprenditoriale estremamente importante che, oltre a garantire occupazione e benessere a tanti cittadini, è stata sempre attenta, ed è questo un merito ascrivibile alla proprietà, a valori come qualità, innovazione, correttezza, onestà e crescita sostenibile".

Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico ha aggiunto che il valore di un uomo, in questo caso del suo lavoro, si misura nel lungo periodo: "L’azienda esporta oggi in tutto il mondo e quasi capillarmente in molti Paesi – ha aggiunto – e tutto ciò non si sarebbe realizzato senza il tenace impegno, l’ingegno e le capacità non comuni del neo-ingegner Colussi, capace di una gestione oculata e prospettica. Un grazie di cuore a Giovanni Battista da parte di tutti noi e un augurio di buon lavoro".