Si è svolta questa mattina presso la Stazione Marittima di Trieste l'Assemblea delle cooperative aderenti a Legacoop Fvg. Titolo dell'evento, che ha visto anche l'approvazione del bilancio 2020 dell'Organizzazione, era “Cooperare per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Nuova impresa, difesa del lavoro, opportunità per le nuove generazioni”. Molte le autorità e i rappresentanti del mondo economico e sindacale presenti all'evento. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha portato il saluto della città.

I lavori, dopo la relazione del Presidente di Legacoop Fvg, sono proseguiti per buona parte della mattina, perfino oltre i tempi previsti dal programma. Un dibattito vivace e pieno di spunti, al quale, oltre ai molti cooperatori in rappresentanza delle varie anime della galassia delle cooperative, ha partecipato in remoto il presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti.

Un contributo non formale è stato portato anche da alcuni fra gli ospiti presenti che sono entrati nel vivo dei temi posti dall'assemblea a dimostrazione di come le questioni sul tappeto all'indomani dei drammi del Covid debbano diventare patrimonio di dialogo comune perchè, come ha concluso nel suo intervento il Presidente di Legacoop Fvg Livio Nanino: “Nelle sfide che attendono il nostro Paese nessuno può sperare di bastare a sé stesso: servono tavoli di confronto ed elaborazione che mettano assieme i territori e non si contrappongano ad altri, costituendone piuttosto integrazione e contributo, per l’interesse della nostra regione e dei suoi cittadini, per l’interesse delle imprese cooperative che rappresentiamo".

Fra i presenti oltre al Sindaco Di Piazza, Alessia Rosolen, Assessore Regionale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Antonio Paoletti, Presidente Camera di Commercio della Venezia Giulia, Roberto Di Lenarda, Magnifico Rettore dell’Università di Trieste, Simone Gamberini, Direttore Generale Coopfond.

In chiusura dell'evento sono state premiati i progetti del Bando Coopstartup selezionati (alleghiamo nota con i profili de vincitori) che hanno ricevuto gli assegni di 15000 euro ciascuno come previsto dal bando che ha visto i progetti iniziali arrivare alla selezione della commissione valutatrice.

Il risultato di una ventina di partecipanti è stato lusinghiero in termini di adesioni alla luce anche delle difficoltà create dalla pandemia. Una prima selezione è quindi stata operata arrivando all'individuazione di 10 gruppi che hanno potuto usufruire dell'accesso ad un percorso di formazione finalizzato a trasformare l’idea iniziale in progetto d’impresa.

Oggi sono stati premiati quattro progetti (tre come previsto dal bando più uno aggiuntivo su decisione della commissione esaminatrice) ma la scelta è stata difficile perchè vi erano certamente altre proposte meritevoli che comunque potranno contare del supporto di Legacoop Fvg. Il progetto Coopstartup è promosso da Legacoop Fvg e Coopfond, è realizzato grazie alla collaborazione, al sostegno e all’attivazione di soggetti pubblici e privati regionali.

In particolare il progetto è realizzato in collaborazione con la Regione; grazie al sostegno di Assicoop Fvg, Banca di Udine, Coop Alleanza 3.0 e Camera di Commercio di Pordenone – Udine; con il patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Università degli Studi di Udine. Presenti anche numerosi partner: Area Science Park, BIC Incubatori FVG, Friuli Innovazione, Polo Tecnologico Pordenone, Aries – Azienda speciale della CCIAA Venezia Giulia, Banca Etica, Fin.re.co., Camst, Cam. 85, Coop Casarsa, Cramars, Genera spa, IRES FVG, Isfid Prisma, La Cjalderie, La Legotecnica, Mutua Cesare Pozzo, Partecipazione, Secab, Well Fare Pordenone – Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione Sociale.